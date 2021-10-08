«Красная зона»: ценовые сюрпризы ждут россиян к Новому году

Продовольственная инфляция уже превосходит самые пессимистичные прогнозы властей. Однако сильнее всего могут подорожать не продукты — в «красной зоне» окажутся именно непродовольственные товары. Минэкономразвития ожидает, что цены на них вырастут на 7,2%. Заметнее всего на кошельках россиян скажется увеличение стоимости бытовой техники, электроники, стройматериалов. Что ещё подорожает к началу следующего года — в материале NEWS.ru.

Согласно прогнозу Минэкономразвития по отдельным категориям инфляции на 2021–2024 годы, к концу года наиболее заметно вырастут цены на непродовольственные товары. Показатель в 7,2% станет рекордным за шесть лет.

В среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8%. В их числе бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. При этом в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров, по прогнозу, не превысит таргет Центробанка в 4%, рассчитывает Минэкономразвития.

На втором месте в прогнозе роста цен — продовольственные товары (без учёта овощей и фруктов). К Новому году министерство ожидает рост цен на продукты на 6,6% в годовом выражении, в среднем за год цены на продовольствие подрастут на 7%. И опять же в следующие три года инфляция в этом секторе должна стабилизироваться и составить 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно. Как ожидают в Минэкономразвития, цены в продуктовых магазинах в целом к концу года вырастут на 5,3%. По итогам года цены на товары всех групп в России вырастут в среднем на 6,2%, стоимость услуг — на 4,5%. Услуги ЖКХ подорожают на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%, говорится в прогнозе. Другими словами, все эти цифры, которые больше важны для специалистов, свидетельствуют лишь о динамике, которая присуща ценам всегда. И даже их общий рост не должен удивлять. Интересно другое — какова же стратегия?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако в Минэкономразвития прогноз не комментировали. Позднее, правда, попытались подсластить пилюлю, заявив, что в 2022-м непродовольственная инфляция снизится. Там напомнили, что уже в сентябре рост цен на непродовольственные товары замедлился (с 0,8% до 0,6% в сентябре по отношению к августу).

Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции. В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет всё больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, — с учётом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики, — говорится в сообщении министерства.

Наибольшее повышение цен в последние месяцы года затронет импортные товары, рассказала NEWS.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Речь идёт об электронике, бытовой технике и автомобилях — рост цен на данные категории товаров может достичь 15% в годовом выражении.

Основными причинами непродовольственной инфляции эксперт назвала существенное подорожание металлов, дефицит чипов, рост цен на энергоносители как в Европе, так и в Китае, который является крупнейшим поставщиком большинства товаров в РФ.

С большей долей вероятности цены на всю потребительская электронику — ноутбуки, смартфоны, телевизоры — до конца года будут расти опережающими инфляцию темпами из-за объективных проблем с логистикой и перебоев поставок чипов с заводов Азии, согласен доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Под давлением окажутся цены на стройматериалы в силу галопирующего роста стоимости перевозок в России, а также табачные изделия из-за динамики спроса, — пояснил эксперт NEWS.ru.

Повышение внешних и, соответственно, внутренних оптовых цен на металлы, химическую продукцию приводит к повышенной инфляции в секторе стройматериалов, заявил NEWS.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Кроме того, из-за возросшего в пандемию спроса в «красной зоне» окажутся, по мнению эксперта, лекарства и предметы медицинского назначения.

В меньшей степени подорожают одежда и обувь (от 3% до 8%). По словам Марии Долговой, многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены. Поэтому на ценах последних месяцев года в большей мере отразятся логистические и транспортные затраты, связанные с увеличением стоимости энергоресурсов, пояснила она.

Впрочем, сами эксперты признают, что прогнозирование ─ дело неблагодарное и далеко не всегда работает.

В ситуации системного кризиса и глобальной инфляции «выстрелить» могут цены на любые товары, — полагает Сергей Черников.

Пока же в Минэкономразвития ускорение непродовольственной инфляции объясняют девальвацией рубля (почти на 10% апрель 2021-го к июню 2020 года) в начале года, а также общемировыми трендами. Это и перебои глобальных цепочек поставок, и рост цен на транспортировку товаров, и глобальная нехватка комплектующих и компонентов, и удорожание промышленных металлов.

Однако, как считают чиновники, влияние данных факторов носит временный характер, «обусловленный карантинными ограничениями в странах — поставщиках непродовольственных товаров в Россию». И надо отметить, что в Минэкономразвития почему-то уверены, что ни локдаунов, ни новых ограничений из-за коронавируса в 2022 году не будет. То есть прогноз, возможно, слишком оптимистичный.