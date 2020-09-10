Косачев похвалил Вучича за экономическую логику сотрудничества с РФ по газу

https://static.news.ru/photo/8fc988f2-f418-11ea-ad16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича, который назвал бессмысленным отказ от российского газа. По его словам, это высказывание отражает объективную экономическую реальность и понимание руководством Сербии своей экономической выгоды.

Российский газ для потребителя в Европе по определению самый дешёвый. Он дешевле трубопроводного газа из других стран, например, из Норвегии и он дешевле сжиженного природного газа. Поэтому до тех пор, пока превалировать в решениях будь то Сербии или других стран-потребителей газа будет экономическая, а не политическая логика, мы — вне конкуренции, — заявил он в интервью NEWS.ru.

Он отметил, что пока власти Сербии действуют с позиции экономической логики, сотрудничеству двух стран в энергетической сфере ничего не угрожает.

Ранее президент Сербиии Александр Вучич заявил, что приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешёвого российского газа «невыгодно и бессмысленно». Он подчеркнул, что его стране в любом случае нужна диверсификация. Заявление Вучича прозвучало после визита сербской делегации в США, где было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В нём, по словам Вучича, есть пункт о диверсификации источников энергии. Сербский лидер посчитал, что платить вместо русского газа за более дорогой — «не имеет смысла».

Ранее, как писал NEWS.ru, Вучич заявил, что гордится подписанным соглашением по Косово, и отверг призывы политических оппонентов подать в отставку.