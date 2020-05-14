Инициатива бизнеса и крупных госкорпораций, таких как ВЭБ, Росатом и Ростех важна, актуальна и должна приветствоваться в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире и ростом опасно загрязнённых отходов. Об этом заявил NEWS.ru аудитор Счётной палаты РФ и экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Стало известно, что три организации договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Общая стоимость проекта оценивается в 600 миллиардов рублей.

Мень сообщил также, что сейчас завершается проверка, по результатам которой будет дан исчерпывающий анализ ситуации в регионах. Кроме того, рассказал он, в текущем году СП планирует провести «ещё одно контрольное мероприятие». Хотя уже сейчас очевидно, что «для полномасштабного решения проблемы федеральных средств недостаточно, существующие меры поддержки востребованы не в полной мере», подчеркнул аудитор высшего органа госконтроля.

Как ожидается, ВЭБ, Росатом и Ростех готовятся построить более 25 предприятий с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек. Официальная цель проекта — внедрение лучших мировых практик в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и снижение экологического вреда от полигонных захоронений. Оператором данной программы выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно имеющимся документам, госкорпорация намерена разработать комплекс мер государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, а также других мер поддержки. В рамках «РТ-Инвеста» компания строит четыре завода по энергетической утилизации отходов на территории Московской области в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах и один завод в Республике Татарстан.

Проект реализуется в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла: раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, извлечение энергии из отходов. Строительство заводов планируется завершить в 2022 году, их суммарная выработка составит 2 320 млн кВтч «зеленой» электроэнергии в год. Все предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию.

Финансирование проекта будет осуществлять госкорпорация «ВЭБ.РФ», при участии которой реализуется пилотный проект строительства заводов по энергетической утилизации ТКО в Московской области. Росатом, в свою очередь, выступит в качестве поставщика основного оборудования, обеспечит разработку базового инжиниринга для заводов, привлечёт носителей зарубежных технологий в области энергетической утилизации ТКО, будет осуществлять пусконаладочные работы, оказывать сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

В России идёт реформа системы обращения с отходами, цель которой — внедрить раздельный сбор и достичь нулевого уровня захоронения. Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч га земель. Отмечу, что заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами. Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот, — цитирует сайт ВЭБа слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Аудитор Счётной палаты РФ и экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень уверен, что данная задумка «будет эффективным государственно-частным партнёрством».

Это рыночная отрасль, и если будут вливания внебюджетного сектора, то это даст определённую синергию. Важно, чтобы в процессе соблюдались все экологические требования и применялись последние мировые технологии. Тем более, что намерения, о которых идет речь, нацелены не только на решение «мусорной» проблемы, но и на создание альтернативных источников энергии, а также новых рабочих мест, что в сложившихся экономических условиях чрезвычайно важно. Михаил Мень аудитор Счётной палаты РФ и экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ аудитор Счётной палаты РФ и экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

К слову, столь масштабный проект предполагает прямые позитивные результаты для экономики: предотвращение возникновения порядка 80 новых мусорных полигонов (а это — критически важный вопрос как с экологической, так и социальной точек зрения), создание порядка 1000 рабочих мест на каждый из 25 возводимых заводов, возникновение мультипликативного эффекта от инвестиций в российскую промышленность в размере более, чем 450 млрд рублей.

Помимо оценки «прямого» эффекта надо учитывать, что в случае успешности реализации этой инициативы, возможно создание целой отрасли по переработке отходов, а это — уже куда более существенный эффект (опыт Швеции, импортирующей мусор из других стран и получающей за счет этого как возможность его повторного использования, так и электрическую и тепловую энергию является ярким примером эффективности проекта). Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Важно понимать, что данный проект по сжиганию отходов предлагает альтернативу варианту полигонных захоронений (правда, существует третий вариант — переработка). Это позволит приблизиться к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно которому к 2024 году должно утилизироваться 36% отходов.

Таким образом, создается крупный и влиятельный игрок на этом рынке: вполне вероятно, будет создана отдельная госкорпорация под контролем «Ростеха» по управлению заводами, мусоросортировками и регоператорами, считает научный руководитель программы ДПО «Управление отходами производства и потребления» РАНХиГС Содном Будатаров.

Я являюсь сторонником экономики замкнутого цикла — максимального вовлечения вторсырья в повторный хозяйственный оборот. Но даже в этом случае образуются «хвосты» и неперерабатываемый мусор. Если эти заводы будут самыми современными и экологичными, при этом на сжигание будут идти только «хвосты» и неперерабатываемые отходы, то лучше один раз построить 30 заводов, чем каждые пять лет строить по 30 полигонов. Земля рано или поздно закончится, а мусор, как в Японии или Европе, будет некуда девать. Содном Будатаров научный руководитель программы ДПО «Управление отходами производства и потребления» РАНХиГС научный руководитель программы ДПО «Управление отходами производства и потребления» РАНХиГС

Эксперт напомнил, что в РФ ежегодно образуются горы бытовых отходов — не менее 35 млн тонн, а промышленных — не менее 1 млрд тонн.

Между тем, у данного проекта есть и критики. Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселёв полагает, что МСЗ не решат мусорную проблему. По его мнению, 30 мусоросжигательных заводов (25 новых + 4 в Подмосковье и 1 в Татарстане) смогут сжигать лишь 20% отходов (18 млн тонн отходов). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности, объясняет эксперт. Для её захоронения придётся строить новые полигоны. Он напоминает, что золу с подмосковных заводов рекомендовано увозить на полигон токсичных отходов в Томск.

По подсчётам Greenpeace, после сжигания образуется 30% золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 миллионов тонн токсичных отходов. Кроме того, по мнению Алексея Киселёва, МСЗ не дадут отказаться и от неперерабатываемой упаковки. Планируется, что на МСЗ будут сжигать только неперерабатываемый мусор, прошедший сортировку. Это значит, что комбинированная пластиковая упаковка, которую сейчас активно используют на российском рынке и постепенно запрещают в ЕС, будет необходима для работы этих заводов, замечает эколог.