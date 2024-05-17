Что грозит мировой экономике, если у РФ отберут активы: МВФ сильно напуган

Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад не спешит ставить точку в вопросе конфискации российских активов. Но там все чаще звучат призывы взвесить риски, прежде чем принимать решения о замороженных средствах РФ. В МВФ опасаются, что их изъятие может подорвать мировую валютную систему. О том, как именно, рассказывает NEWS.ru.

Что думают в МВФ о замороженных активах РФ

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что применяемые по отношению к замороженным российским активам меры могут подорвать работу мировой валютной системы. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. «Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказала она.

Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии, Козак отметила, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Что это значит

Это не говорит о том, МВФ выступил на стороне России. Это значит лишь то, что он выступает за стабильность финансовой системы, пояснил NEWS.ru экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака. «Правила игры на финансовых рынках достаточно сбалансированы и никто не хочет всерьез их менять без риска получить какие-то экстремальные ситуации», — объяснил эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он добавил, что международному сообществу придется изменить правила игры на финансовом рынке, чтобы в полной мере использовать доходы от замороженных российских активов, но этого никто не хочет делать. Только по этой причине деньги остаются нетронутыми, резюмировал экономист.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, предварительное согласование послами ЕС механизма использования российских активов не является основанием для изъятия активов или доходов от них, а носит сугубо политический характер. «Для этого нужны необходимые юридические решения, а страны G7 соответствующую юридическую базу даже не согласовали», — обращает внимание собеседник NEWS.ru. Об этом как раз и дают понять в МВФ.

О каких суммах идет речь

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов (ЗВР). Всего на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано активов на €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины всех ЗВР России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте). Львиная доля российских резервов — около €200 млрд — хранится в ЕС, в основном в Бельгии. И главным образом этими деньгами заведует европейский депозитарий Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем).

В США заблокировано порядка $5 млрд.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему ЕС отказался от полной конфискации активов

Как не раз отмечали наблюдатели, для изъятия активов нет юридической базы. При этом сама «Большая семерка» уже отказалась от идеи полной конфискации.

Как сообщала британская Financial Times, основная причина нежелания стран ЕС конфисковать средства — «боязнь ответных мер». Однако опасения G7 связаны не только с этим.

Дело в том, что решения по замороженным активам России фактически являются посягательством на частную собственность. Изъятие активов подорвет доверие инвесторов к евро. Как ранее отмечал Bloomberg, «такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям». Фактически о том же говорит и МВФ.

Как использование активов отразится на мировой экономике

МВФ тревожится совершенно оправданно, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. «Если депозитарий Euroclear, где хранится €200 млрд, не сможет обеспечить сохранность денег одного из клиентов, в данном случае России — не так важно, по каким именно причинам, — он утратит доверие, и все остальные клиенты захотят переместить свои активы куда-то еще», — говорит собеседник NEWS.ru. Это, в свою очередь, не только подорвет финансовую систему ЕС, но и нанесет серьезный удар по мировой экономике.

С точки зрения бизнеса это выглядит так: ты доверил деньги клиринговой системе, а тебе сначала запретили ими распоряжаться, потом стали забирать проценты с твоих денег, а потом и вовсе изъяли все. «Если отберут деньги у одного вкладчика, значит, могут отобрать и у всех остальных. Подрыв доверия к европейской финансовой системе приведет к резкому оттоку денег в другие юрисдикции, нарушится баланс, рухнут договоренности, начнется хаос», — рассуждает Сидоров.

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Как это скажется на долларе и евро

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин напоминает NEWS.ru, что, к примеру, Китай уже начал наращивать свою долю в золоте — он покупает именно физическое золото, а не на специальных обезличенных счетах, где продается его денежный эквивалент. «Так поступает не только Китай. Многие страны стали постепенно сокращать свои валютные резервы в иностранных юрисдикциях в пользу золота», — говорит эксперт.

К чему это приведет? Снижение резервов в валюте иностранных государств означает уменьшение спроса на активы, в которых иностранные государства держат свои «деньги». Результатом этого станет падение стоимости самих активов (в том числе акций и облигаций) и рост инфляции иностранной валюты.

Это выглядит следующим образом: США и ЕС имеют большой спрос на свою валюту и обязательства, за счет этого они могут печатать востребованные во всем мире деньги и не опасаться, что они от этого обесценятся. В результате инфляция в западных странах невелика: она как бы «размазывается» по всему остальному миру. Но если подрывается рынок «надежного доллара» или «надежного евро», инфляция на Западе уже не будет так сильно «размываться». А значит, либо будет расти, либо правительствам Штатов и Европы придется выключить печатный станок, заключает Звездин.

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