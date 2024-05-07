ЕС отдаст Киеву почти все доходы от российских активов: чем ответит Москва

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В Евросоюзе договорились отдавать Украине на закупку оружия 90% доходов от замороженных в Европе активов России. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, речь идет о нескольких миллиардах (по всей видимости, евро) в год. Каким может быть наш ответ на эти действия, рассказывает NEWS.ru.

О чем договорились в Евросоюзе

Страны Европейского союза (ЕС) практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах ежегодно. Правда, валюту Шольц не назвал, но, скорее всего, подразумевались миллиарды евро.

«У нас в Европе есть консенсус в отношении того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Там мы также достигли договоренности, которая находится в стадии завершения, о том, что мы хотим использовать около 90% этих средств на украинские оборонные цели», — приводятся слова Шольца на сайте немецкого правительства.

Это заявление канцлер сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии Эвикой Силиней, Эстонии Каей Каллас и Литвы Ингридой Шимоните. Также Шольц ответил на вопрос модератора, как будут покрываться расходы на оборону в ЕС. Он отметил, что выделенные средства можно будет тратить на закупки оружия не только внутри ЕС, но и за его пределами.

Первый транш из доходов от замороженных российских активов Евросоюз может предоставить Украине до конца 2024 года, заявила на днях представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.

Какие суммы могут передать Украине

Всего на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины всех ЗВР России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте).

Львиная доля российских резервов — около €200 млрд — хранится в ЕС, в основном в Бельгии. И главным образом этими деньгами заведует европейский депозитарий Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем). И это также приносит прибыль. Инвестирование долгосрочных денежных остатков на клиентских счетах — стандартная практика депозитария, призванная минимизировать его собственный кредитный риск. Такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкций.

К примеру, в 2022 году депозитарий получил €821 млн от инвестирования ЗВР РФ. По итогам же 2023 года Euroclear заработала таким образом еще €4,4 млрд. В результате за два года только в Бельгии скопилось €5,2 млрд прибыли.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему ЕС отказался от полной конфискации активов

Что касается самих замороженных активов на €269 млрд, то для их изъятия нет юридической базы, не раз отмечали наблюдатели. При этом сама «Большая семерка» уже отказалась от этой идеи.

Как сообщала британская Financial Times, основная причина нежелания стран ЕС конфисковать средства — «боязнь ответных мер». Однако опасения G7 связаны не только с этим. Дело в том, что решения по замороженным активам России фактически являются посягательством на частную собственность. Изъятие активов подорвет доверие инвесторов к евро. Как ранее отмечал Bloomberg, «такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям».

По данным FT, европейские страны опасаются изымать замороженные активы России еще и потому, что в случае переговоров Москвы и Киева это вызовет «шквал репарационных требований»: будут подняты старые вопросы, связанные с мировыми активами, такие как претензии к Германии после двух мировых войн или колоний к метрополиям.

Как ситуацию комментировали власти России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. «Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что [сами] можем конфисковать», — подчеркивал он.

В МИД России заявляли, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как воровство и повлекут жесткие ответные меры.

Аналогичную точку зрения в беседе с NEWS.ru озвучивал депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, невозможно доходы от актива отделить от самого актива. И то, и другое — собственность РФ. А значит, изъятие этих денег означает нарушение всех финансовых обязательств перед Россией, а попросту — «наглый грабеж, хамское присвоение чужих денег», пояснил он.

Чем Россия могла бы ответить на конфискацию своих активов

Москва ранее пообещала зеркальный ответ на конфискацию ее суверенных активов. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в России замороженных иностранных активов не меньше, чем замороженных российских на Западе.

В первую очередь под конфискацию могут подпасть деньги на счетах «С», где находятся ценные бумаги инвесторов из недружественных стран и доходы от них. Кроме того, Россия может забрать еще не проданные иностранцами активы в совместных предприятиях или компании/доли в них, принадлежащие фондам или аффилированным лицам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Силуанов

Будет ли легко изъять у России ее доходы от инвестиций

В теории конфискация даже доходов от замороженных российских активов — юридически очень сложный вопрос, который будет оспариваться Россией в международных судах, говорит в беседе с NEWS.ru директор Федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. В качестве ответной меры эксперт допускает конфискацию Россией европейских активов на ее территории.

По мнению доцента кафедры национальной экономики РУДН Александра Арского, Россия может ответить как асимметрично, так и зеркально. В качестве примера зеркального ответа эксперт называет недавнюю передачу активов российских «дочек» итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы».

«Также Россия может медийно освещать незаконные решения Брюсселя, чтобы инвесторы из Китая и стран Ближнего Востока несколько раз подумали, прежде чем вкладываться в нестабильную экономику Еврозоны», — рассуждает эксперт.

В любом случае первое, что могла бы сделать Россия, — перейти от риторики к реальным делам, уверен директор факультета государственного и муниципального управления университета «Синергия» политолог Алексей Бычков. «Россия должна дать четкий сигнал коллективному Западу и озвучить конкретный вариант симметричного ответа, который будет получен ЕС в случае любых решений по российским активам», — говорит собеседник NEWS.ru.

В целом вариантов такого ответа может быть несколько. Например, невыплата облигаций федеральных займов, заморозка активов по российским ценным бумагам, использование средств со счетов типа «С» на нужды РФ, перечисляет Бычков.

Чем можно ответить на передачу доходов от замороженных на Западе активов РФ — это вопрос, который нужно задавать Центробанку и Минфину, которые и должны были заниматься этой проблемой, полагает финансовый эксперт автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Однако «ЦБ просто складировал деньги на счетах „С“, а не инвестировал их в ликвидные бумаги, которые можно было бы быстро сбросить для того, чтобы рассчитаться с западными партнерами», объясняет он. Так что фактически инструмента инвестирования замороженных средств сейчас нет, признает Кричевский.

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