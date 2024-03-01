ЕС передумал конфисковывать активы РФ? Чего боится Запад

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США и ЕС активно спорят о том, что делать с замороженными $280 млрд, принадлежащими России. И если Вашингтон в этом вопросе настроен более чем решительно, то в Европе не все уверены, что конфискация средств РФ хорошая идея. NEWS.ru рассказывает, к каким последствиями это может привести и чего больше всего боятся на Западе.

Почему в ЕС опасаются полной конфискации российских активов

Разногласия между западными лидерами относительно того, как использовать российские активы, становятся еще более очевидными. США и их союзники «полны решимости» использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине, но не все страны Европы поддерживают полную конфискацию средств. По данным Bloomberg, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Германия и Франция «выражают наибольшую осторожность» в этом вопросе.

Они, в частности, опасаются ответных мер России, которая может конфисковать европейские активы на своей территории. Кроме того, в Евросоюзе беспокоятся за судьбу евро. Ведь тогда его статус как резервной валюты будет подорван. Опасность, в том, что «такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям», указывает издание.

О подобных последствиях ранее уже предупреждал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, из-за действий с российскими активами надежность доллара и евро окончательно подорвана. В числе стран, сделавших из ситуации свои выводы, глава Минфина РФ назвал Китай, который сокращает свое участие в американских бумагах.

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Сколько российских активов заморожено на Западе

По данным американского Минфина, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка в виде денежных средств и ценных бумаг. Более двух третей из них приходится на Евросоюз. Бóльшая часть замороженных российских активов находится в бельгийской группе Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), которая только за девять месяцев 2023 года заработала на них около €3 млрд.

Как на Западе собираются использовать замороженные средства РФ

Сейчас чиновники и юристы G7 лишь изучают варианты использования российских активов. Их они должны представить в июне на саммите «Большой семерки» в Италии. Как отмечает Bloomberg, все предложения «несут определенные риски». Некоторые варианты предполагают использование российских активов в качестве залога (в этом случае полная конфискация не предусмотрена) для финансирования Украины. Другие предусматривают предоставление странами G7 «гарантии» того, что замороженные активы не вернут России, если та не согласится возместить расходы на восстановление Украины. По сути, это значит, что в случае необходимости активы РФ будут арестованы для погашения украинских кредитов, указывает агентство.

Ранее послы Евросоюза предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от замороженных активов России будет регистрироваться отдельно и использоваться на нужды европейских стран, а также Украины. Эти деньги обложат налогом почти в 100% с последующим переводом в бюджет ЕС.

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Как Россия обещала ответить на конфискацию своих активов

По словам Антона Силуанова, в России любые действия с нашими активами получат симметричный ответ. Тем более что в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских, указал министр.

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд. По подсчетам РИА Новости, бóльшая часть этих средств — $223,3 млрд, то есть 77,5% инвестиций, принадлежит Евросоюзу. Из активов Евросоюза почти половина — $98 млрд (42%) — относится к компаниям, зарегистрированным на Кипре, который является офшорной зоной. Еще $50,1 млрд (21,5%) принадлежат Нидерландам. В топ-5 крупнейших инвесторов в российскую экономику входят также Германия с $17,3 млрд (7,4%) и Франция с $16,6 млрд (7,1%). Вот почему именно эти страны так осторожничают в вопросе изъятия активов РФ.

Что будет, если Запад решится на изъятие активов РФ

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин уверен, что этого не произойдет. В противном случае процессы деглобализации и фрагментации международного финансового пространства могут кратно усилиться, что дестабилизирует мировые валютный и долговой рынки, говорит собеседник NEWS.ru. «Конфискация госактивов — это серьезный шаг, который усложнит любые шаги навстречу друг другу в будущем. Возможно, даже необратимо», — признает эксперт. Поэтому европейцы хотят удержать ситуацию с блокировкой госактивов России в подвешенном состоянии как минимум до разрешения ситуации на Украине, полагает он.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Заседание европарламента

Франция и Германия инвестировали довольно много средств в Россию (это и сетевые торговые предприятия, и промышленные), поэтому их осторожность в вопросе изъятия активов РФ вполне объяснима, указывает в беседе с NEWS.ru директор Федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. «Продавать бизнес в РФ они не хотят, так как уход с перспективного российского рынка приведет к его окончательной потере. Отечественные и азиатские инвесторы займут освободившееся пространство, а вернуться уже не получится», — объясняет эксперт.

Зеркальный ответ России на конфискацию ее суверенных активов будет иметь и политические последствия для стран ЕС, помимо очевидных финансовых. Это крайне негативно скажется на результатах выборов в Европарламент, полагает Перепелица.

Как конфискация российских активов отразится на европейской валюте

Что касается евро, то его курс и так снижается по мере ослабления европейской экономики. «Мировая торговля в евро неуклонно сокращается, а конфискация российских активов может окончательно подорвать доверие других стран к этой валюте», — говорит Перепелица.

Если к евро пропадет доверие, то в первую очередь упадет не валюта — обвалятся бонды как государств, так и компаний, их просто начнут массово распродавать китайцы, причем как государство, так частные лица/компании, объясняет NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский«. «А уже вслед за бондами в пропасть полетит и непосредственно евро, потому что доверие к финансовой системе будет уничтожено», — допускает он.

Конечный объем оттока средств из европейских активов в случае создания прецедента невозможно прогнозировать, потому что пока альтернативы евро и доллару нет, добавляет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. «В какое-то время была ставка на Китай, но в КНР начинает запутываться клубок проблем, что может вынудить местные власти девальвировать юани, а это никому не понравится», — поясняет он.

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