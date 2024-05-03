G7 больше не хочет изымать активы РФ: чего испугался Запад

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Страны «Большой семерки» отказались от идеи полной конфискации замороженных российских активов. В частном порядке представители G7 признаются, что эту тему больше не затрагивают, а изучают альтернативные способы «извлечения финансирования». Что побудило чиновников передумать, закрыт ли вопрос с изъятием российских резервов окончательно, рассказывает NEWS.ru.

Что говорят чиновники о конфискации активов РФ

Представители G7 (сюда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не обсуждается. Об этом пишет газета Financial Times.

Вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств РФ. В частности, предполагается использование «непредвиденных доходов», сгенерированных замороженными активами РФ в распоряжении депозитария Euroclear. Эти активы, хоть и были заблокированы, инвестировались европейцами — у них предусмотрен соответствующий страхующий от рисков механизм.

Как отмечает FT, передача таких доходов считается «политически менее рискованным и юридически более обоснованным» процессом, так как не затрагивает сами активы. При этом объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в €3 млрд в год.

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Сколько всего российских активов заморожено на Западе

По данным американского Минфина, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Более двух третей замороженных золотовалютных резервов приходится на счета в Евросоюзе.

Бóльшая часть таких активов находится в бельгийской группе Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), которая только за девять месяцев 2023 года заработала на них около €3 млрд.

Почему Запад отказался от идеи полной конфискации

Как указывает FT, основная причина нежелания стран ЕС конфисковать средства — «боязнь ответных мер». Москва ранее пообещала зеркальный ответ на конфискацию ее суверенных активов. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, иностранных бумаг (и не только), замороженных на счетах в РФ, не меньше, чем замороженных российских — на Западе.

Безусловно, расставаться с этими средствами никто не хочет, однако опасения G7 связаны не только с этим. Дело в том, что решения по замороженным активам России фактически являются посягательством на частную собственность. Изъятие активов подорвет доверие инвесторов к евро. Как ранее отмечал Bloomberg, «такой радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям».

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По данным FT, европейские страны опасаются изымать замороженные активы России еще и потому, что в случае переговоров Москвы и Киева это вызовет «шквал репарационных требований»: будут подняты старые вопросы, связанные с мировыми активами, такие как претензии к Германии после двух мировых войн или колоний к метрополиям.

Может ли снова встать вопрос о полной конфискации

Говорить о том, что вопрос полностью закрыт, нельзя, считает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. С другой стороны, конфискация активов изначально была весьма сомнительной, признает он.

«Обывателю кажется все очень просто: есть некие финансовые активы, деньги, которые заблокированы, например, в западных финансовых организациях, их можно просто списать и передать Украине или какому-то фонду. Но с точки зрения практической реализации это очень сложная процедура, к которой есть много вопросов», — говорит собеседник NEWS.ru.

Эти вопросы будут возникать прежде всего у самих банков, которым будет «предложено» эти деньги конфисковать. «Потому что нужно основание для списания денег в чью-то пользу, нужен какой-то нормативный документ или законодательный акт. Нужен механизм, а его сейчас нет и в обозримой перспективе не предвидится», — поясняет Бадалов.

По мнению эксперта, для России было в какой-то степени выгоднее, чтобы ее активы конфисковали. Тогда бы у российской стороны была возможность в ответ забрать западные активы, хранящиеся в РФ. «А пока наши активы продолжают быть заблокированы, заморожены и будут таковыми очень длительный период времени», — признает Бадалов.

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При каких условиях России могут вернуть замороженные активы

На такой сценарий можно почти не рассчитывать, уверен Бадалов. По его словам, основная часть активов «заблокирована на десятилетия». Частично отдельные страны могут пойти на разблокировку после окончания политического кризиса. Но в глобальном смысле Запад будет требовать от России признания вины по украинскому конфликту, а если Россия согласится с такими требованиями, ей выставят счет, чтобы погасить все убытки», — объясняет он.

В другом, тоже малореалистичном сценарии Запад будет вынужден признать свою вину, разблокировать активы и выплатить неустойку российской стороне, рассуждает экономист.

Кто мог бы пострадать в случае изъятия Россией западных активов

В первую очередь основные инвесторы в России — это Франция, Италия, Германия и Великобритания. Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд.

По данным РИА Новости, большая часть инвестированных $288 млрд — $223,3 млрд, то есть 77,5% от инвестиций — принадлежала Евросоюзу. В свою очередь, из активов ЕС $98 млрд (42%) относится к компаниям, зарегистрированным на Кипре, который является офшорной зоной. Еще $50,1 млрд (21,5%) принадлежат Нидерландам, на третьем месте по объему инвестиций в РФ — Германия с $17,3 млрд (7,4%). Кроме того, в число крупнейших инвесторов в российскую экономику входят Франция с $16,6 млрд (7,1%) и Италия с $12,9 млрд (5,5%).

Стоимость активов Великобритании в России на конец 2021 года достигала $18,9 млрд (6,5% общей суммы), США — $9,6 млрд, Японии — $4,6 млрд. Достаточно значительные инвестиции вкладывала Швейцария — $28,5 млрд, что составляет почти 10% общей суммы.

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Какие решения по активам РФ были приняты в США

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи в $60 млрд Украине и полное изъятие замороженных российских активов. В частности, соответствующий законопроект содержит положения о запрете на разморозку суверенных активов, а также об их использовании для восстановления Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против. Но речь в этой ситуации может идти только о той части золотовалютных резервов России, которые заморожены именно на американских счетах, европейские здесь ни при чем.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москве еще нужно разобраться с деталями документа. «Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, делать мы будем это (ответные санкции — NEWS.ru) так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — подчеркнул он. Песков отметил, что в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов. Многие инвесторы, вложившие деньги в Америке, начнут спасать свои средства, ведь непоколебимость частной собственности будет нарушена.

Как пишут юридический портал «Право.ру» и Telegram-канал The Sanctions Law, законопроект касается только государственных российских активов, но не частных. Кроме того, он устанавливает, что изъятие — это право, а не обязанность президента США.

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