Концерн Renault возобновил производство автомобилей в Москве

Автоконцерн Renault с понедельника, 21 марта, возобновил производство машин на своём заводе в Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя автопроизводителя.

Компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года. Она представляет завод полного цикла, где есть цеха сварки, окраски и сборки. Также при заводе функционируют инженерно-технический центр и испытательный полигон.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян между тем предположил, что зарубежные автопроизводители вернутся в Россию, когда ситуация успокоится и мир пересмотрит отношение к стране. Бизнес, по его словам, ориентирован на прибыль, а не на политические принципы.

Ранее сообщалось, что в Европе немецкие автомобильные компании BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу нескольких заводов из-за нехватки деталей, которые поставлялись с Украины. Немецкие автоконцерны не могут заниматься сборкой машин без специальных электрокабелей, которые закупались на Украине.