Несмотря на то, что все столичные муниципальные парковки забиты каршеринговыми машинами, популярный сервис временной аренды не оказывает влияния на продажи транспорта в России. Хотя аренда «железного коня» обходится значительно дешевле пользования собственным, граждане предпочитают взять авто в кредит. Об этом News.ru сообщили опрошенные эксперты финансовых учреждений, а также аналитики рынка.

Московский каршеринг дешевле покупки авто

Каршеринг позволяет взять машину в аренду на время. Основным драйвером его развития является столица, однако и остальные города-миллионники активно развивают этот сервис. Доступное транспортное средство можно найти через приложение в смартфоне, оплатив услугу банковской картой. Только в Москве около двух десятков компаний данного направления с автопарком в более чем 20 тыс. машин. Цена поездки по такой схеме в среднем составляет около 9-10 рублей за минуту.

С сентября 2015 года в столице действует проект «Московский каршеринг», объединяющий девять компаний-операторов. За четыре года работы сервиса москвичи совершили 58 млн поездок. Причём 51 млн — в 2018–2019 годах, отмечал в конце августа заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В апреле текущего года стало известно и о новой стратегии департамента информтехнологий правительства Москвы «Умный город» до 2030 года. В ней власти столицы прогнозируют сокращение числа машин, активное развитие сферы аренды авто, а также рост популярности общественного транспорта. Чиновники вынуждены создавать данную систему из-за нехватки парковок и высокой загруженности дорог в Москве. Однако на более высокий уровень сервис так и не вышел.

Сергей Булкин/News.ru

Пока мы не замечаем влияния каршеринга или распространения недорогих такси на рынок кредитования, — поделился с News.ru начальник управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. — Эти услуги экономически эффективно предоставлять в крупных городах, но не все же в них живут. К тому же уровень автомобилизации в стране пока достаточно невелик — порядка 310 машин на 1000 жителей.

Эксперт отметил, что в больших городах использовать каршеринг иногда выгоднее, чем иметь собственное транспортное средство.

Если вы покупаете самую популярную недорогую иномарку в России, то при пробеге 15 тыс. км в год ежемесячные расходы составят 15 тыс. рублей в случае использования сервиса аренды, 21,1 тыс. — при покупке авто за собственные средства, 26,1 тыс. руб. — при покупке в кредит, — подсчитал собеседник.

По его словам, экономия при аренде возникает за счёт отказа от затрат на оформление страховок, уплаты налогов, техобслуживания, парковки, мойки и прочего. Среди минусов эксперты обычно указывают запрет оставлять авто за пределами МКАД.

Каршеринг окажет влияние на рынок в будущем, убеждён представитель аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

У нас появляется молодое поколение, которому не нужен личный автомобиль. Особенно в крупных городах. Всё это идёт к тому, что темпы роста автопарка в них будут замедляться, — полагает он.

Похожего мнения придерживается директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая.

Отношение к автомобилю во всём мире в последние годы меняется в сторону рационализации его использования. Рост стоимости личного транспорта, развитие каршеринга и машин по подписке, дорожная ситуация в мегаполисах и доступность такси — всё это заставляет задуматься об экономической целесообразности владения собственным автомобилем. Но данные факты скорее относятся к Москве и Санкт-Петербургу, — заметила она.

Россияне берут автокредиты, несмотря на долги и падение доходов

Каршеринг и агрегаторы такси экономкласса не изменили желания россиян приобрести нового или подержанного «четырёхколёсного друга». Прежде всего — в кредит.

Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и средний размер займа на эти цели — на 8,4%, до 769,7 тыс. рублей. В Москве он составил 1,1 млн рублей, в Московской области — 966 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 940,8 тыс. рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) связывали размер займа с улучшением процедуры управления рисками со стороны учреждений: деньги выдавали гражданам с хорошей кредитной историей и стабильным доходом.

Всего во ll квартале текущего года банки выдали 241,2 тыс. таких кредитов, сообщал НБКИ и «АВТОСТАТ». Это на 8% больше, чем за аналогичный отчётный период. Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (19,4 тыс. штук), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.) и Московской области (14,2 тыс.). Причём в Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно.

Сергей Лантюхов/News.ru

Исполнительный директор АВТОСТАТа Сергей Удалов связал данные показатели с продлением действия льготных госпрограмм — «Первый/Семейный автомобиль», ориентированных на массовый сегмент. Он отмечал, что эта мера даёт поддержку отечественному автопрому в момент сокращения продаж: во II квартале в РФ продано на 5,5% транспортных средств меньше.

В свою очередь Марина Дембицкая отметила роль гибких кредитных предложений в салонах. Среди факторов, отрицательно влияющих на рынок, — растущий уровень долговой нагрузки населения и падение реальных доходов.

Ожидается, что по итогам 2019 года будет продано 7,5 млн машин, из которых каждая восьмая — в кредит. Вырастет и объём займов на подержанный транспорт: он составит треть от автокредитного портфеля, который превысит 0,9 трлн рублей по итогам года, — говорит Дембицкая.

Она отмечает, что в регионах машина по-прежнему остаётся доступным средством передвижения и даже способом заработка. Для примера эксперт проанализировала цифры в Сибирском федеральном округе.

С начала года сибиряки стали в полтора раза чаще брать кредиты на покупку автомобилей, при этом объём просроченной задолженности сократился на 22%. На этом фоне продажи новых легковых автомобилей в Сибири выросли на 5,5%, а рынок машин с пробегом удержался на уровне прошлого года, хотя в целом по России наблюдается небольшое падение в обоих сегментах, — подчеркнула она.

Виталий Костюкевич выделил два основных вида кредитов: с погашением равномерным и с остаточным платежом (buy-back, с гарантией остаточной стоимости, с отсрочкой погашения). Ежемесячные переводы во втором случае ниже, а значительная часть суммы переносится на финальную выплату. При этом заёмщику обычно гарантируется выкуп его автомобиля по определённой цене в конце срока кредитования. А за счёт вырученных средств, как правило, гасится оставшаяся часть задолженности.