Кандидат в канцлеры ФРГ захотела помешать «Северному потоку — 2»

Сопредседатель «Союза-90» / «Зелёных» Анналена Бербок, претендующая на пост канцлера ФРГ, заявила, что собирается помешать поставкам газа по «Северному потоку — 2», несмотря на то, что трубопровод уже построен. Она отметила, что не желает выдавать оставшиеся разрешения для запуска газопровода в эксплуатацию. Её слова приводит ТАСС.

Я бы их не выдала, — заявила Бербок, говоря об оставшихся разрешениях.

Поставки через «Северный поток-2» она назвала фатальными. Политик также подчеркнула, что считает заявления России о том, что она готова сохранить транзит газа через Украину недостоверными. Тем не менее, продолжение транзита после истечения текущего контракта с Киевом следует из договорённостей по «Северному потоку — 2», которых в июле достигли Германия и США.

Ранее Анналена Бербок обвинила власти РФ в замедлении поставок газа в Европу и усилении политического давления с целью быстрее получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку — 2».