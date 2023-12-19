Какой сейчас курс доллара в РФ: что с ним будет до конца года, прогнозы Экономист Иванова: курс доллара до конца года будет в районе 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил на 20 декабря 2023 года официальный курс доллара на уровне 90,087 рубля, а курс евро был понижен на 18 копеек, до 98,5764 рубля. Что будет с российской валютой до конца 2023 года?

Каким будет курс рубля в конце декабря

Автор международной школы финансовой грамотности deFIN Наталия Иванова пояснила, что уже исторически для рубля конец года ожидается довольно тяжелым, потому что в бюджете наблюдается повышение расходов. Для удержания российской валюты у Москвы останется не так много инструментов, считает эксперт.

«Продажа валютной выручки экспортерами, высокая ставка ЦБ, налоговый период также может оказать позитивное влияние на курс национальной валюты, укрепив ее. Заградительные меры на покупку „недружественной“ валюты продолжат действовать и в следующем году», — заявила она, сообщает «Свободная Пресса».

По ее словам, на курс российской валюты также сказывается цена на нефть, которая последнее время держится на приемлемом уровне для российского бюджета, поэтому до конца года доллар будет стоить в районе 90 рублей.

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев предполагает, что на рубль до сих пор оказывают воздействие введенные валютные ограничения, а также предновогодняя активность торговых компаний.

«Поэтому мы видим, что курс доллара и евро то чуть снижается, то чуть повышается. Я думаю, это сохранится на оставшиеся две недели и, скорее всего, по крайней мере в первые две недели января, если не произойдет чего-то существенного, сохранится примерно та же самая ситуация, что и сейчас. Я думаю, что доллар будет находиться где-то в интервале 89–91 рубль», — заявил специалист.

Что будет с рублем после Нового года

Экономист профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что поднятие ключевой ставки ЦБ до 16% говорит о том, что регулятор считает темпы роста инфляции в России высокими.

«Обычно ЦБ не делает резких изменений курса на долгие праздники. Скорее всего, от такого тренда не отойдут и в этом году», — отметила она в разговоре с «Подмосковье сегодня».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По ее мнению, после новогодних праздников курс, скорее всего, будет стабильным, потому что ЦБ, Минфин и Минэкономразвития активно работают над увеличением ВВП и снижением инфляции.

«Банк России будет стараться сдерживать рост текущего курса доллара, иначе инфляция и раздутие пузыря на кредитном и ипотечном рынках будут только расти, что может привести к драматичным последствиям для экономики страны в целом», — подчеркнула эксперт.

Вернется ли доллар к отметке в 70 рублей

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин во время онлайн-дискуссии РЭШ «Мифы о валютных курсах» заявил, что доллар может вернуться к отметке в 70 рублей только при улучшении условий внешней торговли для России, сообщает ТАСС.

«Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]», — пояснил он.

По его словам, для валюты не менее важны сохранение покупательной способности и ценовая стабильность. При наличии этих двух пунктов непрерывная девальвация будет невозможна.

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