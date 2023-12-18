Отмена комиссии за ЖКХ: какую категорию граждан затронет закон Депутат Исаев: пенсионеров в России освободят от уплаты комиссии за услуги ЖКХ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Граждан России, получающих пенсионные выплаты, освободят от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. О том, на кого будет распространяться новое правило и когда начнет действовать — в материале NEWS.ru.

Оговорка Путина и новый закон

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. По его словам, «неправильно, что банки берут комиссию за оплату услуг ЖКХ». Глава государства сообщил, что «с пенсионеров ее брать скоро не будут, решение принято».

Однако позднее в ходе встречи с лидерами думских фракций Путин заявил, что оговорился во время прямой линии, когда сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКУ для всех пенсионеров, а не только льготников. При этом теперь, по словам главы государства, правительство РФ реализует его оговорку.

«Я сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКУ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. <...> Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился. <...> Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров», — сказал российский лидер.

На кого будет распространяться новый закон и когда вступит в силу

По словам Исаева, новое правило будет распространяться на всех пенсионеров, а не только на льготные категории. Закон должен вступить в силу с июля 2024 года.

«Отмена комиссии за оплату услуг ЖКХ будет распространяться на всех пенсионеров, Путин это подтвердил на встрече с руководителями фракций», — говорится в сообщении.

Путин об увеличении тарифов на ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан, заявил Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Гостином Дворе. По его словам, тарифы на ЖКУ не поднимают полтора года, рост ожидается в июле 2024-го.

Глава российского государства подчеркнул, что за это время произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно. Он рассчитывает, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.

Кому еще отменять комиссию за оплату ЖКХ

Отмена взимания комиссии за оплату услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, произойдет на фоне общего увеличения тарифов, рассказал председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. Он пояснил, что для такой адресной помощи малоимущим нужна дополнительная работа, которая стоит денег.

Госдума приняла 7 декабря в третьем окончательном чтении закон, согласно которому от взимания банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг освобождаются пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны боевых действий и ряд других категорий граждан.

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