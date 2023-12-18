В России ограничат переводы денег за границу: кого это коснется Финаналитик Антонов: варианты для денежных переводов исчезают с каждым месяцем

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Правительство скоро может внести в Госдуму законопроект, который ограничит суммы денежных переводов за границу через системы «Золотая корона», Contact и другие. Когда он может вступить в силу, кого прежде всего коснутся новые меры и какие альтернативы останутся у россиян — в материале NEWS.ru.

Что известно о законопроекте об ограничении денежных переводов

Росфинмониторинг разработал законопроект, который ограничит максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Это коснется тех клиентов систем денежных переводов (СДП), которые прошли только упрощенную идентификацию, то есть предоставили лишь паспортные данные, в том числе удаленно (через приложение или сайт такой системы).

Полная же идентификация, как поясняет РБК, предполагает личное присутствие клиента в отделении банка и предоставление им дополнительных сведений, например, о целях совершения конкретной операции. От иностранцев дополнительно попросят предоставить данные миграционной карты и подтверждение легального пребывания в России.

Документ, как говорят в Росфинмониторинге, направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности таких переводов.

Насколько вероятно принятие законопроекта

Стоит отметить, что вносимые правительством в Госдуму законопроекты обычно принимаются довольно быстро. Как пишет РБК, данный документ был согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД и уже одобрен правительственной комиссией.

«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — сказал представитель Минфина.

Чем выше будет спрос у россиян на доллары (а часто именно доллары граждане переводят за границу), тем выше будет курс доллара к рублю. А он уже довольно высок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого коснется законопроект

Уже понятно, что документ коснется двух категорий: уехавших за границу россиян и туристов, которые переводят деньги себе же в другие страны; мигрантов, работающих в России и отправляющих средства на родину.

Однако вопросы вызывает формулировка «денежные переводы граждан без открытия банковского счета». Часть людей просто приходит в обменник в России, отдает наличные рубли, и они через систему денежных переводов так же в наличном виде поступают человеку в другой стране. И он их получает в обменнике или на почте уже в долларах или нацвалюте страны получателя. Понятно, что новый законопроект точно коснется таких переводов.

В то же время довольно часто люди переводят деньги сами себе, не обращаясь в обменник с наличными, а отправляя деньги через сайт или приложение системы денежных переводов со своей российской рублевой карты. Затем они получают наличные в долларах или национальной валюте той страны, где они находятся, так же придя в обменник или на почту. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru предполагает, что таких переводов новый законопроект не коснется, так как в этой ситуации банковский счет в России открыт. Однако стоит дождаться публикации окончательной версии законопроекта на сайте Госдумы и возможных поправок ко второму чтению.

Как дополняет в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, 100 тыс. рублей — сумма для среднего россиянина значительная, поэтому большая часть переводов легко «уложится» в этот лимит. В то же время NEWS.ru напоминает, что в некоторых системах переводов наиболее низкие комиссии клиент платит при переводе суммы от $1,5 тыс.

Когда законопроект начнет действовать

Пока законопроект получил только одобрение правительственной комиссии, и впереди у него еще рассмотрение всем правительством. По словам представителя Росфинмониторинга, это планируется сделать на заседании кабинета министров 22 декабря 2023 года. Ведомство рассчитывает, что затем проект внесут в Госдуму и он будет принят ею в весеннюю сессию. Он должен вступить в силу через год после принятия, то есть не раньше весны 2025 года.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Также в Росфинмониторинге уточняли, что суммой в 100 тыс. рублей хотят ограничить размер разового перевода. В целом по закону в месяц можно переводить без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией до 200 тыс. рублей. И этот месячный лимит пока никто менять не планирует. Кроме того, как говорят некоторые клиенты систем денежных переводов, на практике такие системы далеко не всегда соблюдают этот лимит и дают возможность переводить более значимые суммы.

Какие еще есть варианты для денежных переводов за границу

Вариантов для переводов за границу крупных сумм становится все меньше, признает в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Поэтому он полагает, что желающим продолжать в будущем пользоваться системами денежных переводов стоит пройти полную идентификацию в России, тогда лимит разового платежа возрастет до 600 тыс. рублей. После такой идентификации можно перевести деньги, обратившись в кассу этого же банка, поясняет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Еще один вариант переводов за границу — криптобиржи. Но, во-первых, далеко не каждый современный россиянин знаком с их работой, а во-вторых, там из-за санкций тоже периодически ужесточаются ограничения. Ранее NEWS.ru уже писал о том, как из России уходит крупнейшая мировая криптобиржа Binance, а биржи OKX и Bybit ограничивают работы с россиянами. Антонов отмечает: на некоторых площадках еще остается возможность купить криптовалюту и отправить получателю.

«Но регуляторы многих стран ужесточают контроль и за биржами. Так что в целом вариантов действительно становится все меньше с каждым месяцем», — говорит аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одна опция (если за рубежом открыт банковский счет) — перевести туда деньги из Газпромбанка, Райффайзенбанка или ЮниКредит Банка. Эти банки не подверглись санкциями и отключению от SWIFT, так как через первый идет торговля газом между Россией и Европой, а второй и третий являются дочерними структурами европейских компаний.

Но и тут есть сложности. К примеру, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк постепенно сокращают свою деятельность в России и вводят все новые комиссии или ограничения на переводы. Кроме того, периодически SWIFT-переводы из России в другие страны зависают — на это активно жаловались в 2022 году, но такие риски сохраняются и сейчас, говорит Антонов. Поэтому перед отправкой денег таким способом лучше почитать на финансовых форумах, как проходят платежи из конкретного банка России в конкретный банк другой страны.

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