Россия нашла способ платить ООН в долларах и евро Ильичев: Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте

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Российские власти выработали механизм перечисления членских взносов в институты ООН и прочие международные организации в долларах и евро, сообщил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев. Он напомнил, что ранее страна столкнулась с трудностями при отправке средств в бюджеты организаций по причине международных санкций.

На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро, — сказал дипломат.

Он также отметил, что переведенный в 2022 году рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения «скорее остается исключением из общей практики».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства. Он выразил надежду, что, вопреки всем сложившимся трудностям, на международной арене удастся прийти к общему консенсусу по этому вопросу.

До этого политолог-американист Малек Дудаков отметил, что коллективный Запад пока не считает единую валюту стран БРИКС потенциальной угрозой доллару США, однако ситуация может измениться уже через три — пять лет. Он пояснил, что к тому времени новая валюта будет использоваться для расчетов внутри союза, в котором будут состоять и экспортеры нефти, и импортеры.