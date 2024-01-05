Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро 5 января, прогнозы на рубль Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи вырос на 13 копеек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи поднялся до 91,46 рубля (плюс 13 копеек), евро — до 100,06 рубля (плюс 15 копеек). Что будет с российской валютой в ближайшее время, каковы прогнозы экспертов?

Что будет с рублем в первом квартале 2024 года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что традиционно первый квартал является благоприятным периодом для российской валюты. В новогодние праздники, по его мнению, доллар будет стоить 88–92 рубля, евро — 96–101 рубль.

«В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. В январе упадет спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Кроме этого, в январе бюджетные расходы также могут снизиться», — считает он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что действие указа об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами на бирже завершится только в середине апреля, поэтому в первом квартале резких изменений для курса рубля не предвидится.

«Так как график продажи валюты экспортерами на бирже не раскрывается, теоретически в любой день рубль может укрепиться до 88–90 за доллар. Указ фактически делает курс искусственным — его можно регулировать, увеличивая или уменьшая продажи валюты. Поэтому рубль, скорее всего, стабилизировался в комфортном для всех диапазоне», — уточнил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каким будет курс евро и доллара в 2024 году

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ кандидат экономических наук Александр Абрамов заявил, что он предполагает оптимистичный сценарий для российской валюты в этом году.

«Я сторонник оптимистичного сценария и считаю, что валютная выручка продолжит продаваться на рынке, а спрос на те же доллары будет ниже. Потому что импорт оборудования, покупаемого за доллары, будет стагнировать в лучшем случае. Поэтому я думаю, что, скорее всего, рубль будет более-менее стабильным — в районе 95 за доллар», — объяснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Михаил Васильев считает, что во второй половине нынешнего года произойдет снижение нефтяных цен Brent с $85 за баррель в начале 2024 года до $75 за баррель к концу года. При этом ЦБ может снизить ключевую ставку, что приведет к ослаблению рубля.

«В целом курс рубля в 2024 году будет менее подвержен колебаниям, чем в 2022 и 2023 годах. Доллар будет стоить 85–100 рублей, евро — 93–109 рублей, а юань — 11,9–13,7 рубля», — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка.

Стоит ли приобретать валюту в новогодние праздники

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru заявил, что для покупки валюты россиянам стоит дождаться окончания новогодних праздников.

По его мнению, до 9 января будет узкий рынок торгов, что может спровоцировать резкие колебания курса валюты.

«Ведь в праздничные дни торги если и есть, то рынок очень узкий. Следствием чего могут стать резкие колебания курса. Так, банки могут резко увеличивать „маржу“ как в банкоматах, так и в мобильных приложениях», — объяснил он.

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