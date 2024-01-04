Назван желаемый размер заработной платы у россиян в 2024 году Профессор Зубец: в среднем россияне хотят получать 155 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023 — началу 2024 года, заявил «Российской газете» доктор экономических наук Алексей Зубец. Данные основываются на результатах регулярных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития при Правительстве РФ.

По словам ученого, двумя годами ранее граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а год назад — 106 тысяч. Зубец считает, что рост зарплатных ожиданий является хорошим показателем экономической динамики. Специалист связывает увеличение с тем, что найти высокооплачиваемую работу стало проще.

Медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц, — сказал он.

Сервис «Работа.ру» представил результаты опроса, согласно которому 56% россиян надеются на увеличение заработной платы в 2024 году. Около 27% участников опроса понадеялись на карьерный рост, 74% — констатировали факт увеличения дохода в 2023 году.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что рост зарплат и пенсий, который имел место в 2023 году, остановится. Он выразил мнение, что основная раздача денег в экономике уже состоялась.