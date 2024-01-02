Стало известно, сколько россиян ждут повышения зарплаты в новом году «Работа.ру»: более 50% надеются на повышение зарплаты в новом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абсолютное большинство россиян (56%) надеются, что в 2024 году им повысят зарплату, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру». Порядка 27% респондентов рассчитывают на карьерный рост. При этом 74% граждан признались, что им удалось увеличить свой доход по итогам 2023 года, передает Lenta.ru.

В ходе опроса удалось выяснить, что 69% россиян ради повышения готовы пройти дополнительное обучение или повысить квалификацию. Еще 43% могли бы взять на себя новые обязанности, а треть хотели бы получить прибавку, не прикладывая ради нее дополнительных усилий.

Меньше всего опрошенных согласились бы ради повышенной зарплаты переехать в другой город, задерживаться на работе или выходить на нее по выходным. Еще один процент граждан признались, что ради прибавки готовы докладывать руководству о настроениях в коллективе. Опрос проводился во всех регионах России среди 2000 человек старше 18 лет.

Ранее социологи выяснили, что в 2024 году 50% жителей России хотели бы пожелать остальным мирного неба над головой и окончания специальной военной операции на Украине. Еще 40% опрошенных граждан заявили, что пожелали бы окружающим здоровья, 14% респондентов — терпения и оптимизма.