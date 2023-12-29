Россияне назвали топ пожеланий на Новый год Russian Field: 50% россиян пожелали мира и окончания СВО в 2024 году

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В наступающем 2024 году 50% жителей России хотели бы пожелать остальным мирного неба над головой и окончания специальной военной операции на Украине, следует из результатов опроса социологической компании Russian Field. Еще 40% опрошенных граждан заявили, что пожелали бы окружающим здоровья, 14% респондентов — терпения и оптимизма.

Согласно итогам опроса относительно популярны среди россиян пожелания счастья и радости, успехов, материального достатка и благополучия. Такую мысль выразили около 10–13% опрошенных. 6% граждан пожелали россиянам победы в 2024 году. Значительно реже встречались варианты пожелания любви, добра, осознанности, единства, перемен к лучшему и стабильности.

Большинство россиян (37%) планируют провести новогодние праздники дома перед телевизором или за чтением книги. Как следует из опроса NEWS.ru, на втором месте в рейтинге планов на предстоящие праздники оказались домашние дела: такой вариант выбрали 31% опрошенных. Еще 18% респондентов заявили, что в первую неделю января будут работать, а 10% россиян выбрали заниматься в эти дни активным отдыхом.

При этом свыше трети жителей России (36%) испытывают чувство тревоги перед Новым годом. Спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых отметили более половины опрошенных граждан (57%).