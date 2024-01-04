Курс доллара на МосБирже упал до 91 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля в начале утренних торгов на Московской Бирже укрепился по отношению к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные торговой площадки. В 07:08 мск американская валюта подешевела на 6 копеек — до 91,94 рубля.

При этом курс евро также продемонстрировал снижение цен на 6 копеек — до 100,17 рубля. Китайский юань укрепился на 1 копейку, достигнув отметки в 12,67 рубля.

На момент открытия торгов на Московской Бирже 3 января курс доллара достиг отметки в 91 рубль, добравшись до этого показателя впервые с 28 декабря. Однако позднее американская валюта закрепилась на уровне 90,73 рубля. Евро на этом фоне прибавлял 25 копеек, поднявшись до 99,87 рубля.

Кроме того, 29 декабря курс евро на Московской Бирже упал ниже 99 рублей. К моменту открытия торгов валюта находилась на уровне 99,6 рубля, но к 10:50 мск зафиксировалась на отметке в 98,97 рубля.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее назвал курс 90 рублей за доллар «нормальным для нынешней ситуации». Финансовую обстановку в 2024 году он охарактеризовал как зависящую от политических и экономических факторов. Он добавил, что ни слишком сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.