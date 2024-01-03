Курс доллара поднялся до 90,73 рубля на МосБирже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже достигал отметки в 91 рубль в первые минуты торгов 3 января, однако в итоге закрепился на уровне 90,73 рубля. Евро прибавлял 25 копеек, поднявшись до 99,87 рубля.

Курс китайской валюты повышался до 12,68 рубля, следует из данных биржи.

Уточняется, что курс доллара в размере 91 рубль на старте торгов был достигнут впервые с 28 декабря. При этом накануне американская валюта в целом укрепилась к мировым — индекс доллара увеличился на 0,71% (до 102,05). В то же время цены на нефть показывают слабое снижение — марка Brent достигла позиции в $77,03 за баррель, а WTI снизилась до $71,48.

29 декабря стало известно о падении курса евро на Московской Бирже ниже 99 рублей. Этот порог был преодолен впервые с 20 декабря. На момент открытия торгов европейская валюта находилась на уровне 99,6 рубля, но к 10:50 мск стоимость валюты зафиксировалась в районе 98,97 рубля.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что курс рубля в 2024 году будет зависеть от политических и экономических факторов. При этом, по мнению парламентария, его курс на уровне 90 рублей является «нормальным для нынешней ситуации».