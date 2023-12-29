Курс евро на МосБирже упал ниже 99 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Московской Бирже опустился ниже 99 рублей, следует из данных торговой площадки. Это произошло впервые с 20 декабря.

По состоянию на 10:50 мск, европейская валюта торговалась в районе 98,97 рубля. При этом во время открытия биржи стоимость валюты составляла 99,6 рубля.

Накануне стало известно, что курс доллара на МосБирже опустился до 89,96 рубля. Данное явление было зафиксировано впервые с 19 декабря. Позднее курс американской валюты неоднократно менялся и остановился на отметке 89,94 рубля. Курсы евро и юаня также заметно снизились. Кроме того, стоимость валюты Евросоюза упала до 100,11 рубля.

Финансовый аналитик Константин Церазов рассказал, что курс рубля к доллару, евро и юаню в начале года, скорее всего, будет колебаться в широких диапазонах 88–95, 97–105 и 12,25–13,25 соответственно. По его мнению, во втором квартале российская валюта может ослабнуть, если в апреле 2024 года не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами. Для предотвращения новой волны ослабления рубля потребуются либо дальнейшие меры по обязательной продаже валюты, либо значительное ограничение импорта, уверен Церазов.