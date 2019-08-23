Лето подходит к концу, и уже совсем скоро детские сады, школы и университеты вновь распахнут свои двери. Чиновники подготовили для россиян этой осенью множество изменений, которые в первую очередь повлияют на жизнь родителей малышей, школьников и студентов. Подробности — в материале News.ru.

Перерасчёт пенсий

В России к 1 сентября, по данным ПФР, завершается беззаявительный перерасчёт пенсий. Живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве пенсионеры получат прибавку в фиксированной выплате. Величина прибавки сельским пенсионерам составила 1333 рубля в месяц.

«Билетная мафия»

С 1 сентября вступает в силу закон о «билетной мафии». Документ определяет правила продажи и возврата билетов, что станет препятствием для перекупщиков, которые массово скупают билеты на топовые мероприятия. Отныне распространять билеты имеют право лишь те организации, с которыми у культурных заведений заключён договор. Дополнительная плата за сопутствующие услуги не может превышать 10% от стоимости покупки.

Министерство культуры получит возможность утверждать форму билета как бланка строгой отчётности, а фактическая цена билета не может быть выше суммы, указанной на нём.

Ужесточаются и правила возврата билетов. Если причиной служит не форс-мажор, то полную стоимость можно будет вернуть не позднее чем за 10 дней до начала самого мероприятия.

В детский сад без справки

С сентября родителям детей, посещающих столичные государственные садики, не нужно будет получать справки в поликлинике перед началом учебного года. Оформление документа потребуется лишь в том случае, если ребёнок побывал в очаге эпидемии болезней. Если раньше такой документ требовалось предоставлять ежегодно, то отныне Роспотребнадзор и детские сады перешли на электронный документооборот.

Сергей Булкин/News.ru

Отмечается, что данные Роспотребнадзора об инфекционных очагах были объединены с адресными списками детей, пропустившими более пяти дней. Поступающие сведения будут обновляться до октября. Адресная база содержит данные детей, попавших в зону карантина. С семьями таких людей свяжутся лично и объяснят, каких врачей в поликлинике нужно пройти для возможности посещения детского сада в новом учебном сезоне. Уведомление придёт по электронной почте или по SMS. Кроме того, обязателен звонок воспитателя группы.

Отказ от отсрочки от службы в армии

Россияне, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию, с 1 сентября получат возможность отказаться от реализации своего права. В таком случае они будут призваны на военную службу. Для этого нужно подать соответствующее заявление в призывную комиссию, которое приобщается к общему протоколу заседания.

Отказаться могут, в частности, лица, имеющие учёную степень, а также сыновья или родные братья военнослужащих по призыву, которые погибли во время военной службы.

Европротокол онлайн

Как ожидается, с 1 сентября появляется возможность составлять европротокол онлайн через портал Госуслуг. Соответствующая форма электронного документа к началу осени разрабатывается Центробанком. Европротокол позволяет водителям в электронном виде заполнить извещение о ДТП, оформленное без присутствия сотрудников ГИБДД.

При этом ненаправление виновником ДТП экземпляра европротокола не будет считаться основанием для регрессного требования к виновнику.

Беспилотники встанут на учёт

Pixabay

Правила регистрации гражданских беспилотников устанавливаются с 27 сентября. Речь идёт о летательных аппаратах максимальной взлётной массой от 0,25 до 30 кг. Регистрация происходит в Росавиации. В течение 10 дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление в ведомство. Кроме того, необходимо до начала эксплуатации регистрировать и самодельные летательные аппараты. Присвоенный учётный номер впоследствии следует нанести на элементы конструкции беспилотника.

Статус помощника судьи

В России с 1 сентября вводится норма, касающаяся правового статуса помощника судьи. Данный человек должен будет оказывать помощь судье в подготовке и организации судебного разбирательства и в подготовке проектов судебных решений. При этом помощник не может выполнять функции по осуществлению правосудия. Он имеет право вести протокол судебного заседания, контролировать фиксацию хода заседания, а также проверять явку участников процесса.

При этом у граждан будет право требовать отвода помощника судьи.

Культурные нормативы

Школьникам восьми пилотных регионов с 1 сентября предстоит выполнять «культурные нормативы». К совместной программе Минкультуры и Минпросвещения присоединятся учащиеся Татарстана, Коми, Ставропольского края, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

Участие — лишь на добровольной основе, оно позволит повысить навыки в области культуры. Школьники смогут посещать музеи, выставки, театры, а потом в бумажном или электронном виде оставлять свои отзывы.

Вместо нотариуса

В населённых пунктах, где нет нотариуса, ряд его функций смогут с 1 сентября выполнять главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления. Однако они будут оказывать такие услуги только для людей, которые зарегистрированы по месту жительства/пребывания в данном населённом пункте.

Упрощение кадастровых работ

Закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ, вступает в силу 16 сентября. Юрлица смогут самостоятельно осуществлять кадастровые работы, при этом оформление договора подряда не требуется. Возможность осуществлять работы будет даже в том случае, если отсутствует утверждённый проект межевания территории.

Иностранный язык под вопросом

Предполагается, что в российских школах в новом учебном году второй иностранный язык может перестать быть обязательным. Соответствующая норма заложена в проекте образовательных стандартов для 5–9-х классов. Предполагается, что второй иностранный язык должен преподаваться в тех школах, которые готовы к этому. Многие образовательные учреждения не имеют подобной возможности, например сельские или расположенные в малых городах школы. Как отмечают эксперты, сложившаяся сейчас ситуация приводит к лишней нагрузке на детей, не давая при этом никакого эффекта, так как занятия превращаются зачастую в формальность.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт углеводородов из России с 1 сентября понизится на $3,4, до $90,7 за тонну, сообщает Минфин. При этом средняя цена на Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила $61,4 за баррель, или $448,5 за тонну.

Кроме того, пошлина на высоковязкую нефть понизится с $9,4 до $9. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшится до $27,2 за тонну, на тёмные — до $90,7 за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина сократится до $27,2, прямогонного (нафта) — до $49,8 за тонну.

Также пошлина на кокс составит $5,8 (ранее — $6,1) за тонну.

Повышаем стипендию

С 1 сентября стипендии студентов колледжей и техникумов в Вологодской области увеличат с 436 рублей до 1000 рублей. Соответствующий закон был принят региональным заксобранием. При этом социальная стипендия студентов средних специальных учебных заведений тоже будет увеличена — до 1500 рублей.

В Вологодской области функционируют 32 профессиональных образовательных учреждения. Эти организации подведомственны департаментам образования, культуры, туризма и здравоохранения.