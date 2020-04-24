Кабмин выделил на поддержку мусорных операторов 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/41201caa-8638-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России согласовало выделение 10 млрд рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. О этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса нагрузки на операторов возросли, поскольку образование отходов в среднем увеличилось на 20%, а собираемость платежей за их услуги, наоборот, снизилась.

Замглавы правительства пояснила, что меры поддержки отрасли позволят предотвратить мусорный коллапс.

Сейчас важно исключить все возможные сбои, с вывозом мусора медлить нельзя, — цитирует чиновницу телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в 20 регионах операторы по вывозу мусора могут прекратить работ. По прогнозам аналитиков, критическая ситуация назревает ещё в 15.