Экономика

Кабмин выделил на поддержку мусорных операторов 10 млрд рублей

17:26, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России согласовало выделение 10 млрд рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. О этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса нагрузки на операторов возросли, поскольку образование отходов в среднем увеличилось на 20%, а собираемость платежей за их услуги, наоборот, снизилась.

Замглавы правительства пояснила, что меры поддержки отрасли позволят предотвратить мусорный коллапс.

Сейчас важно исключить все возможные сбои, с вывозом мусора медлить нельзя, — цитирует чиновницу телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в 20 регионах операторы по вывозу мусора могут прекратить работ. По прогнозам аналитиков, критическая ситуация назревает ещё в 15.

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