Кабмин утвердил программу финансового оздоровления ОСК

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Объём розничных продаж в Китае снизился в апреле 2020 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,81 триллиона юаней ($396 миллиардов). Показатель оказался хуже прогноза экономистов на 7%.

В годовом выражении за первые четыре месяца года продажи упали на 16,2%, при этом объём розничных онлайн-продаж, напротив, вырос на 1,7%, до 3,06 триллиона юаней ($432,2 миллиарда). В 2019 году...