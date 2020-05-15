Кабмин утвердил программу финансового оздоровления ОСК

Правительство РФ утвердило программу финансового оздоровления Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Общий объём долгов корпорации составлял 68 миллиардов рублей.
Из 68 миллиардов рублей проблемной задолженности корпорации 30 миллиардов рублей будут выделены из бюджета на докапитализацию, а кредиты ещё на 38 миллиардов рублей будут реструктурированы, — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили, что комиссия рассмотрела и одобрила программу оздоровления.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции.
Добавьте наши новости в избранные источники