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Правительство решило не продлевать действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) после 2021 года. Предполагается, что большинство его плательщиков перейдёт на патентную систему налогообложения.

С инициативой о продлении ЕНВД до 2024 года некоторое время назад выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он полагает, что в противном случае малый бизнес рискует столкнуться с ростом налоговой нагрузки.

Глава Минфина Антон Силуанов придерживается мнения о том, что в сохранении налога нет необходимости. Для того, чтобы представители бизнеса, работающие в формате ЕНВД, не испытывали дискомфорта при его отмене, необходимо провести информкампанию по переходу на другие налоговые режимы.

Министр отметил, что ЕНВД нередко используется предпринимателями для уклонения от налогов. Это подтвердила статистика ФНС, согласно которой, при росте общего вменённого дохода сборы по нему снизились в 2018 году почти на 9%.

Глава службы Михаил Мишустин добавил, что малый бизнес при переходе с ЕНВД на другой режим налогообложения может даже выиграть за счёт снижения нагрузки, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что большинство налоговых преференций в регионах оказались малоэффективными для бизнеса. Прибыль от льгот в 2018 году составила 87 млрд рублей, тогда как затраты на них – более 250 млрд.