Кабмин одобрил выделение Минфину средств для поддержки бюджетов регионов

https://static.news.ru/photo/ce2d1b0a-ce42-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение Минфину средств из резервного фонда на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что данная поддержка позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов.

О выделении Минфину <…> в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов <…> для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов <…>, — говорится в документе.

Кроме того, правительство обсудит предоставление в 2020 году дотаций Мордовии и Новгородской области.

Поддержка Мордовии позволит осуществить финансирование социально значимых региональных расходов, а также обеспечит устойчивость бюджета.

Дотации для Новгородской области позволят профинансировать приоритетные социально-экономические мероприятия в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ выделит Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.