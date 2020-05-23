Кабмин одобрил увеличение финансирования нацпроекта по МСП

В правительстве России одобрили выделение средств на увеличение финансового обеспечения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Согласно проекту распоряжения кабмина, в 2020 году Минэкономразвития получит на эти цели из резервного фонда правительства 12000000 тысяч рублей.
Реализация распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с пандемией коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин распорядился списать налоги за II квартал для малого бизнеса и НКО. Соответствующее распоряжение правительство должно выполнить до 1 июня 2020 года.
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