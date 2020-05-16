Экономика

Кабмин одобрил финансирование МВД на покупку средств индивидуальной защиты

10:23, 16 мая 2020
Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило выделение Министерству внутренних дел денежных средств на покупку медицинских масок, перчаток и антисептиков для сотрудников МВД.

Это также обеспечит проведение направленных на предупреждение коронавирусной инфекции мероприятий.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении кабмина.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 1470 пациентов с коронавирусом в Москве успешно прошли лечение и выписаны из больниц.

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