Кабмин одобрил финансирование МВД на покупку средств индивидуальной защиты

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Столичные автозаправки за апрель 2020 года реализовали в среднем на 20% меньше топлива, чем в феврале, говорится в проведённом оператором фискальных данных «Платформа ОФД» исследовании.

Больше всего спрос упал на бензин Аи-92 (в денежном выражении — на 24%), меньше всего — на дизельное топливо (на 15% в денежном выражении). При этом средний чек покупки дизельного...