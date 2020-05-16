Кабмин одобрил финансирование МВД на покупку средств индивидуальной защиты

Правительство РФ одобрило выделение Министерству внутренних дел денежных средств на покупку медицинских масок, перчаток и антисептиков для сотрудников МВД.
Это также обеспечит проведение направленных на предупреждение коронавирусной инфекции мероприятий.
Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении кабмина.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае.
Как ранее писал NEWS.ru, ещё 1470 пациентов с коронавирусом в Москве успешно прошли лечение и выписаны из больниц.
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