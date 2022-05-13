Стал известен объём российских активов, замороженных в Швейцарии Объём замороженных активов России в Швейцарии составил $6,3 млрд

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В настоящее время объём замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС российских активов составляет $6,3 млрд. Об этом сообщил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер. Его слова приводит ТАСС.

По состоянию на 7 апреля объём замороженных средств [РФ] достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд, — рассказал он.

Боллингер также добавил, что в дальнейшем из-под санкций были выведены $3,4 млрд, замороженные в превентивном порядке. В результате на сегодняшний день общая сумма заблокированных активов российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют санкции ЕС, составляет порядка $6,3 млрд.

Несмотря на сохранение нейтрального статуса, Швейцария поддержала санкции Европейского союза в отношении Москвы. Они были приняты в связи с началом специальной операции на Украине. В результате Швейцарская Конфедерация попала в российский список государств, компаний и граждан, совершающих недружественные действия в отношении страны. Он был утверждён 7 марта. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия, Новая Зеландия и ещё целый ряд стран.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что страны могут быть исключены из списка недружественных для России в случае налаживания отношений и компенсации нанесённого ущерба начиная с 2014 года.