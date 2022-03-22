«Известия»: российские компании в разы взвинтили цены на старый ассортимент

Российский бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы взвинчивая цены на продукцию, включая старые партии. В обувном магазине «Рандеву» суммарное повышение стоимости пары обуви составило 3-7 тысяч рублей в среднем за полторы недели, пишут «Известия».

Продавцы сотовых телефонов подняли стоимость смартфонов на 15 — 20 тысяч рублей, магазины парфюмерии — на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%, в маркетплейсах — в разы. Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) на 80% подняли цены даже на те вещи, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов группы рассказали изданию, что повышение цен коснулось как старой, так и новой коллекции.

В среднем на 30% повысили цены 12 Storeez, при этом компания связывает это с изменением курса валют, от которого зависит 90% себестоимости изделий. Но покупатели считают такое объяснение неубедительным и отказываются от покупки товаров компании в будущем.

«Л'Этуаль», «Рив Гош» и другие магазины парфюмерии и косметики подняли цены на продукцию, причём наибольшее подорожание произошло в премиальном сегменте. Туалетная вода Dior объёмом 50 мл в «Л'Этуаль» в феврале стоила 7100 рублей, в марте — 9880 рублей. Также обе сети отменили скидочные карты на ряд брендов.

ФАС объясняет резкий рост цен в том числе и ажиотажным спросом. На сегодня службой инциировано 1,3 тысячи проверок, за последние два месяца выдано 55 предостережений и предупреждений, включая факты публичных заявлений, направленных на создание ажиотажного спроса.

Ранее общественники и депутаты Госдумы обратились к ФАС и Генпрокуратуре с просьбой проверить обоснованность роста цен на товары Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola и PepsiCo. По их мнению, транснациональные корпорации умышленно завысили стоимость товаров более чем вдвое по ряду позиций.