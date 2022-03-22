«Известия»: российские компании в разы взвинтили цены на старый ассортимент

Российский бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы взвинчивая цены на продукцию, включая старые партии. В обувном магазине «Рандеву» суммарное повышение стоимости пары обуви составило 3-7 тысяч рублей в среднем за полторы недели, пишут «Известия».
Продавцы сотовых телефонов
В среднем на 30% повысили цены 12 Storeez, при этом компания связывает это с изменением курса валют, от которого зависит 90% себестоимости изделий. Но покупатели считают такое объяснение неубедительным и отказываются от покупки товаров компании в будущем.
«Л'Этуаль», «Рив Гош» и другие магазины парфюмерии и косметики подняли цены на продукцию, причём наибольшее подорожание произошло в премиальном сегменте. Туалетная вода Dior объёмом 50 мл в «Л'Этуаль» в феврале стоила 7100 рублей, в марте — 9880 рублей. Также обе сети отменили скидочные карты на ряд брендов.
ФАС объясняет резкий рост цен в том числе и ажиотажным спросом. На сегодня службой инциировано 1,3 тысячи проверок, за последние два месяца выдано 55 предостережений и предупреждений, включая факты публичных заявлений, направленных на создание ажиотажного спроса.
Ранее общественники и депутаты Госдумы обратились к ФАС и Генпрокуратуре с просьбой проверить обоснованность роста цен на товары Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola и PepsiCo. По их мнению, транснациональные корпорации умышленно завысили стоимость товаров более чем вдвое по ряду позиций.