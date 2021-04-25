Излишняя скромность: «достойная» зарплата оказалась чересчур ограниченной

Достойная зарплата, по мнению россиян, как минимум в четыре раза выше МРОТ, вдвое больше медианной зарплаты и примерно на уровне средней зарплаты по стране. Три четверти наших соотечественников сегодня недовольны своими доходами, однако о золотых горах они и не мечтают. Многих устроила бы зарплата на уровне 50–80 тысяч рублей. NEWS.ru пытался выяснить, какой доход можно считать по-настоящему достойным и о каких проблемах в экономике сигнализирует нам, как считают экономисты, «излишняя скромность» россиян.

Больше трети россиян (38%) считают необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50–80 тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании банка «Открытие».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 11% респондентов уверены, что для достойной жизни им хватило бы менее 50 тысяч рублей. Доход 80–120 тысяч в месяц назвали достойным 28% опрошенных, а от 120 до 200 тысяч на человека — 15%. Только каждый десятый для комфортного существования хотел бы зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц.

По данным опроса, постоянную работу имеют 70% россиян, причём наибольший процент трудоустроенных в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименьший — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы есть у 8% опрошенных, на Северном Кавказе эта доля увеличивается до 15%.

Три четверти россиян недовольны своими доходами и хотели бы зарабатывать больше. Только 11% завили, что получают достойные деньги. Наибольшее число удовлетворённых своими доходами ожидаемо в Москве и Подмосковье (15%), наименьшее — в Ленинградской области (7%) и на Дальнем Востоке (0%).

Решением проблемы россияне видят поиск дополнительного заработка, например подработки. 70% готовы искать её, а 10% — уже нашли. Ещё по 10% опрошенных заявили, что не ищут подработку, так как не нуждаются в ней или тратят слишком много сил на нынешней работе, не имея возможности трудиться сверх неё.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Достойная зарплата — понятие довольно неопределённое, но необходимый уровень доходов можно сравнить с конкретными экономическими показателями. Например, с тем же МРОТ. Так, в текущем году минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля в месяц. Таким образом, достойная, по мнению многих россиян, зарплата в 4–6 раз превышает МРОТ или, например, примерно вдвое превышает медианную зарплату, которая сейчас находится на уровне 30 тысяч рублей. Ближе всего «достойный» ежемесячный доход к средней зарплате по стране, размер которой в феврале составил 51 229 рублей.

Уровень достойной заработной платы — понятие неоднозначное, но оно в любом случае разительно отличается от прожиточного минимума, уровня МРОТ и даже медианной зарплаты, замечает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

Для одних достойная зарплата — это сумма, которая не заканчивается в конце месяца. Человек может покупать всё, что пожелает, да ещё и копить при этом деньги. Для других достойная зарплата — та, которой хватает на еду, оплату ЖКХ и покупку необходимого минимума товаров. При этом работник даже не мечтает о накоплениях. Юлия Тулупникова старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия»

Тулупникова напоминает, что согласно результатам одного из опросов, весной 2019 года россияне называли достойной зарплату в 66 тысяч рублей, а в 2013 году, согласно другому исследованию, достойной зарплатой они считали 76 тысяч рублей. Таким образом, у людей не поменялись представления о материальном благополучии, которые как минимум должны были измениться соразмерно накопленной за эти годы инфляции, говорит эксперт.

Выходит, что за много лет люди стали платить больше за всё, но не стали жить лучше и даже уже не хотят жить лучше, — сетует Тулупникова.

Если предположить, что в ответах россияне ориентировались на свой располагаемый доход, то получается, что запросы граждан достаточно скромны и реалистичны, указывает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, распределение ответов практически полностью совпадает с распределением работников по размеру начисленной заработной платы. По сути, все граждане желали бы увеличить свою заработную плату в 2–2,5 раза.

Исключение составляют те 10% населения, доход которых не превышает 15–17 тысяч рублей в месяц. Им для комфортного существования необходимо менее 50 тысяч рублей. Для тех граждан, доход которых варьируется около медианного (30,5 тысячи рублей), а именно столько составляет заработная плата половины россиян, достойная заработная плата — это 50–80 тысяч. Для жителей мегаполисов уровень достойной оплаты труда «взлетает» уже до 200 тысяч. Модальный, наиболее часто встречающийся ожидаемый доход — 72 тысячи, а половина занятых целевым ориентиром считает 81,4 тысячи рублей. Александр Тимофеев доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Россияне далеко не мечтают о золотых горах, соглашается руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, для них уровень желаемой зарплаты связан не с тем объёмом доходов, который бы им хотелось иметь, а ровно с текущими потребностями, которые требуют определённых расходов. И здесь эксперт отмечает излишнюю скромность многих россиян.

Скорее всего, россиянам не хватает средств на вполне банальные вещи — товары и услуги. Что такое 50 тысяч рублей в месяц? Это уровень средне- или даже низкоквалифицированного специалиста, если речь идёт о городах-миллионниках. Невысокие зарплатные ожидания скорее отражают общую неуверенность граждан в себе, а возможно, либо их низкую квалификацию, либо даже при наличии высокой квалификации их невостребованность на рынке труда. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, невысокие запросы граждан свидетельствуют как минимум о двух проблемах в экономике. И если первая связана с рынком труда и отсутствием потребности в квалифицированных кадрах, то вторая говорит о невозможности восстановления экономики за счёт платёжеспособного спроса.

Недостаток амбиций россиян подсказывает нам, что, скорее всего, никакого взрывного роста платёжеспособного спроса не произойдёт — взяться ему просто неоткуда, — объясняет Ордов.

Соответственно, рассчитывать на динамичное восстановление экономики тоже не приходится, добавляет экономист.