Исследование: Россиянки все чаще хотят зарплату выше «мужской» Как меняются запросы граждан на рынке труда в кризис

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Женщины в России все меньше согласны с «правилом» о том, что зарплаты мужчин должны быть выше. Так, разрыв между зарплатными ожиданиями москвичек и москвичей уже сократился до 5%, выяснил портал Superjob.ru. Аналитики рекрутинговой платформы рассказали NEWS.ru, в каких профессиях «слабый» пол хочет зарабатывать больше «сильного» и почему рынок труда отказывается от стереотипов.

Аппетит проснулся

Ожидания мужчин по зарплате обычно соответствуют средним «ценникам» работодателей, а вот женские, как правило, ниже рынка. Такая ситуация наблюдалась на российском рынке труда на протяжении длительного времени. Но теперь в ряде сфер у женщин более высокие запросы, чем у мужчин. Такой статистикой поделилась с порталом NEWS.ru одна из самых крупных платформ по поиску работы Superjob.ru.

Согласно ее данным, разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин в Москве сократился до 5%, при этом в Санкт-Петербурге разница по-прежнему составляет 8%. Но в обоих городах соискательницы все чаще просят зарплату выше «мужской». И если в столице такой тренд в ряде профессий наблюдается уже некоторое время, то в городе на Неве SuperJob.ru зафиксировал его впервые именно в этом году.

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Женщины-экономисты хотят больше

Если смотреть по профессиям, то в Москве зарплатные ожидания у женщин по сравнению с мужчинами выше на таких позициях, как финансовый аналитик (150 тыс. рублей против 130 тыс. рублей), экономист (90 тыс. против 85 тыс. рублей), а также архитектор и сметчик (110 тыс. против 105 тыс. рублей).

Мужчины ожидают более высокого заработка по сравнению с женщинами на позиции программиста «1С» (200 тыс. против 150 тыс. рублей), бизнес-аналитика (175 тыс. против 150 тыс. рублей) и менеджера проектов (125 тыс. против 105 тыс. рублей).

В Санкт-Петербурге средние рыночные ожидания женщин в этом году выше, чем у мужчин, на позициях PR-менеджера (90 тыс. против 85 тыс. рублей), архитектора (90 тыс. против 80 тыс. рублей) и экономиста (75 тыс. против 70 тыс. рублей).

Мужчины в Северной столице хотят зарплату выше на должности

программиста «1С» (разница в 25 тыс. рублей), а также бренд-менеджера, андеррайтера, специалиста по продажам и менеджера проектов (разница в 20 тыс. рублей по каждой).

Президент платформы Superjob.ru Алексей Захаров объясняет, что отчасти «успехами» в равном отношении к мужчинам и женщинам Россия «обязана» коронавирусу.

В этом плане COVID-19 сделал рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы все больше работодателей приходят к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве, — говорит Захаров.

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Из центра — в регионы

Эксперты отмечают, что женщины действительно все чаще говорят о более высоких зарплатных ожиданиях — как выше рыночных, так и выше «мужских». И этому есть ряд причин.

По словам независимых рекрутеров, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах-миллионниках работает большое количество компаний и есть широкий выбор профессий и должностей как для мужчин, так и для женщин.

И здесь встает вопрос смелости: готова ли женщина стать руководителем, управлять организацией и командой, претендовать на бОльшую зарплату и самое главное — озвучивать, что претендует на эту зарплату? Многим женщинам в этом мешает «навешанная» на них обществом роль жены, матери, хозяйки, хранительницы очага, — говорит один из собеседников NEWS.ru в HR-индустрии.

Впрочем, все больше женщин, родив ребенка, хотят выйти из декрета на позицию выше той, что занимали до, добавляет эксперт. И для них сейчас есть большое количество курсов по повышению квалификации. Также россиянки все чаще нанимают помощниц по хозяйству, поваров и нянь, чтобы быстрее вернуться к работе, объясняют рекрутеры.

Экс-депутат Госдумы, автор законопроектов о рынке труда в России Анатолий Голов, в свою очередь, обращает внимание на то, что постепенно роль женщины в обществе растет: она все больше уважает себя, а вслед за этим ее все больше уважают окружающие, в том числе работодатели.

Значительная часть женщин стала больше заявлять о своих претензиях. Это касается и заработной платы. В Москве и Санкт-Петербурге следует ожидать развития этого тренда в самом ближайшем будущем. В регионы он придет несколько позже, но в городах-миллионниках его проявления мы увидим достаточно скоро, — прогнозирует Голов.

На вопрос о том, не стали ли работодатели больше ценить сотрудников-женщин, которых не могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине, эксперт отвечает отрицательно. Мобилизация, напротив, должна повысить спрос на работников-мужчин. Ведь в большом количестве профессий все-таки ценится физическая сила, и в некоторых отраслях уже возникает дефицит мужчин.