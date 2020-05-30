Индексы США слабо отреагировали на заявления Трампа относительно КНР

https://static.news.ru/photo/1ca4be2e-a1fb-11ea-9ecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Заявление американского президента Дональда Трампа о вероятности новых санкций для Китая из-за ситуации в Гонконге не сильно повлияло на основные фондовые индексы. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,07% до 25383,11 пункта, NASDAQ вырос на 1,29%, до 9489,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,48%, до 3044,31 пункта.

Эксперты полагают, что пересмотр подхода к китайским компаниям, торгующимся на американских биржах, уже оказал влияние на рынок, но новые пошлины могут замедлить восстановление экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса, передаёт «Прайм».

Также инвесторы оценивают противоречивую макростатистику по США: сокращение потребительских расходов в стране превысило ожидания- 13,6% вместо ожидаемых 12,6%, вместе с тем сбережения американцев выросли, порядка трети всех финансовых поступлений остаются на счетах без движения, тогда как до кризиса этот показатель не превышал 10%.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские компании начали подготовку по уходу из США. Так, компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США. Такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, который начал готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний.