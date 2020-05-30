Индексы США слабо отреагировали на заявления Трампа относительно КНР

Заявление американского президента Дональда Трампа о вероятности новых санкций для Китая из-за ситуации в Гонконге не сильно повлияло на основные фондовые индексы. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,07% до 25383,11 пункта, NASDAQ вырос на 1,29%, до 9489,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,48%, до 3044,31 пункта.
Эксперты полагают, что пересмотр подхода к китайским компаниям, торгующимся на американских биржах, уже оказал влияние на рынок, но новые пошлины могут замедлить восстановление экономики после вызванного пандемией коронавируса кризиса,
Также инвесторы оценивают противоречивую макростатистику по США: сокращение потребительских расходов в стране превысило ожидания- 13,6% вместо ожидаемых 12,6%, вместе с тем сбережения американцев выросли, порядка трети всех финансовых поступлений остаются на счетах без движения, тогда как до кризиса этот показатель не превышал 10%.
Как писал NEWS.ru ранее, китайские компании начали подготовку по уходу из США. Так, компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США. Такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, который начал готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний.
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