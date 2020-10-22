Хуже украинцев и турок: как пандемия пустила россиян по миру

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7% в долларовом выражении. Причём население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее украинцев (менее 9%) и турок (менее 7%). Но, хуже всего, наиболее уязвимыми категориями населения в мире оказались женщины и представители так называемого «поколения миллениум», говорится в ежегодном докладе «Global Wealth Report» (поступил в распоряжение NEWS.ru) швейцарского банка Credit Suisse. Последний с 2011 года входит в число глобально системно значимых финансовых конгломератов.

Для оценки благосостояния домохозяйств Credit Suisse использует методологию, которая учитывает капитализацию фондового рынка, цены на жильё, валютные курсы и изменения ВВП.

Специалисты выяснили, что в годину коронакризиса больше россиян потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Наибольший же рост при этом отмечается на Филиппинах — 7%.

И если бы не пандемия, то глобальное благосостояние в расчёте на душу населения выросло бы с $77,3 тысяч в начале текущего года до $78,4 тысяч к концу первого полугодия. Вместо этого пандемия привела к снижению среднего уровня благосостояния до $76,9 тысяч.

Беря в расчёт ущерб, который нанёс COVID-19 экономике стран мира, поразительно, что благосостояние домохозяйств практически не пострадало. Богатство — форма самострахования, на которую домохозяйства полагаются в тяжёлые кризисные времена, — сказал автор исследования Энтони Шоррокс.

В поисках объективности

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Совокупный объём частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил $1,6 трлн, или 99 трлн рублей по курсу на конец года, оценивала ранее международная консалтинговая компания Boston. По сути, это — один из самых противоречивых рейтингов: ещё несколько лет тому назад у экономистов возникало много вопросов по поводу его объективности.

Более объективным на мой взгляд является ежегодный анализ частного финансового богатства BCG, который оценивал его в 2019 году в 1,6 трлн долларов, подразумеваемого под ним наличные и депозиты (включая валюту), облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни. И это только часть богатства. А есть ещё движимое и недвижимое имущество. Так, по состоянию на 1 января 2019 года было зарегистрировано 262,5 млн объектов недвижимости, суммарная кадастровая стоимость которых превысила 672 трлн рублей (а это почти 11 трлн долларов). Только частное финансовое богатство на душу населения составляет около 11 тысяч долларов. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Стоит заметить, что несмотря на то, что Россия за последние 12 лет переживает уже третью экономическую рецессию, объем личных финансовых состояний россиян вырос с конца 1999 года в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн. Конечно, сейчас рост не такой значительный, но он есть (в среднем, 11% в год). Пандемия изменила эту цифру. Но не до уровня 10,7%.

Могу лишь предположить, что более точным является оценка падения в 4-6% (BCG). Причины снижения — девальвация рубля, динамика цен на недвижимость, изменения в составе населения, — говорит Лебединская.

По мнению бывшего вице-премьера правительства РФ и первого зампредседателя Совета директоров Альфа-Банка Олега Сысуева, снижения нынешнего благосостояния объясняется несколькими факторами. Один — фундаментальный — это слабость российской экономики и её зависимость от экономической конъюнктуры, в виде цены на нефть и другие полезные ископаемые, и политической конъюнктуры (речь о рисках, связанных с санкциями и закрытостью отечественной экономики).

Ещё один фактор — это девальвация национальной валюты, которая продолжалась с февраля этого года. И естественно фактор COVID-19 — люди были вынуждены тратить свои накопления, были вынуждены продавать какие-то свои активы. Эти два фактора в основном и повлияли на снижение благосостояния российского населения. Наш президент говорил, что российская экономика, переживает кризис лучше, чем другие страны развитого мира. В этом есть своя сермяжная правда. Дело в том, что наша ситуация перед кризисом была гораздо хуже, поэтому и падение у нас было с не очень большой высоты, в отличие от развитых стран. Олег Сысуев бывший вице-премьер правительства РФ и первый зампредседателя Совета директоров Альфа-Банка бывший вице-премьер правительства РФ и первый зампредседателя Совета директоров Альфа-Банка

По мнению бывшего вице-премьера правительства РФ, если сравнивать падение РФ с Украиной — «то у Украины экономика гораздо меньше и они уже давно хорошо не жили — у них нет газа, нефти». Великобритания же, уточнил он, «для нас как другая планета».



У России запас прочности ещё есть, полагает эксперт, потому что у России неплохие государственные резервы и очень маленький госдолг.

А поскольку РФ — страна бюджетная, то многие россияне получают зарплату из бюджета. И благосостояние пенсионеров, студентов, госслужащих, врачей, учителей зависит от бюджета РФ. Если же говорить о том, когда ситуация с благосостоянием может улучшиться, то это зависит не от экономических факторов. Конечно, если нефть вновь будет стоить $120 за баррель, то граждане почувствуют какое-то улучшение. Но кардинально ситуация изменится, если изменятся общественно-политические условия. Если будут проведены ряд изменений, в том числе политических, судебных, защита бизнеса, защита частных инвестиций. Будет создан благоприятный климат для инвестиций. Без этого долгосрочных улучшений ожидать не приходится, — подчеркнул бывший член кабмина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уместно сразу отметить, что российский биржевой индекс РТС в первом полугодии снизился на 22%. Капитализация — на 14,5%. ВВП России в первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, упал на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Первая половина 2020 года, конечно, стала не лучшим временем для граждан России, и падение благосостояния россиян на 11% в этот период не является катастрофическим, уверена профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Ольга Минченкова.

Наблюдается по-прежнему активный потребительский спрос на товары и услуги. Улучшение ситуации и роста благосостояния россиян нужно связывать с реструктуризацией экономики, в том числе её финансового сектора, важны инвестиции в развитие. Для этого периоды кризиса — самое время. Ольга Минченкова профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС

Доходы упадут почти на 7%

Если измерять благосостояние россиян реальными доходами населения, которые публикует Росстат, то оно уже падает пятый год подряд, заметил экс-министр экономики РФ Яков Уринсон.

То, что доходы упадут в этом году, у меня нет сомнений. Они упадут даже больше из-за пандемии коронавируса — предприятия закрываются, люди не работают, зарплаты меньше. Моя оценка, что реальные доходы населения упадут в этом году примерно на 7%. Для населения — это серьёзно. Если раньше, с 2005-2006 годов, реальные доходы всё время увеличивались, когда на 7%, когда на 8%, то последние несколько лет они падают. Грустно и то, что у нас несколько лет подряд вызов капвложений превышает ввоз. Когда прекратится эта утечка инвестиций, тогда население будет лучше жить. Яков Уринсон экс-министр экономики РФ экс-министр экономики РФ

По суждению экс-министра экономики, даже если в следующем году ВВП немного вырастет, это сильно не изменит ситуацию для россиян. После большого падения ВВП небольшой его рост не приведёт к улучшению жизни людей, отметил Уринсон.

Однако просто так ничего не бывает: многие развитые страны уже прибегли к прямым выплатам средств своим гражданам, напоминает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Цель же политики наших властей — сохранение статус-кво (чтобы не было хуже) и ожидание ещё более чёрного дня. Для этого надо приберегать имеющиеся резервы. Также у нас меньше экономический рост, чем в других странах. Можно порадоваться, что позади нас ЮАР и Бразилия, значит среди стран БРИКС мы уже не на последнем месте. Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН научный руководитель Института экономики РАН

По оценкам научного руководителя Института экономики РАН, на снижении стоимости активов россиян, которую исследователи определяют в долларах, сказался эффект девальвации рубля и снижения цен на недвижимость в связи с отсутствием потребительского спроса. Нельзя сбрасывать со счетов, что девальвация национальной валюты серьёзно сказывается на благополучии населения, особенно в самых важных сферах потребления (питание, ЖКХ и лекарства).

Эти три позиции в России подорожали больше инфляции. Плюс у нас в ВВП 30% занимает импорт, который сильно подорожал. Большая инфляция идёт через импортную продукцию и девальвацию. Происходит сужение среднего класса. На пике 21-го века, в 2013 году, у нас его было порядка 20%, а сейчас 13-15%. Есть еще такой процесс, когда из среднего класса становятся бедными, а из бедных нищими — которым не хватает даже на еду. Таких, к сожалению, много, — сетует Гринберг.

Что делать

Итак, по мнению опрошенных NEWS.ru экономистов, есть два реальных способа улучшения благосостояния россиян. Первый — рост ВВП, второй — социальное выравнивание (некоторое перераспределение богатства в пользу менее обеспеченных, за счёт богатых). Пока же оба этих фактора, увы, у нас в стране не работают.

И даже не особо утешает то, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о подоходном налоге в размере 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей. А всё потому, что таких людей немного. Хотя, справедливости ради надо сказать, что и этот шаг мог бы стать небольшим, но всё же движением к улучшению социального благополучия менее обеспеченных граждан Необъятной. Ведь это — плавное движение в сторону прогрессивного налога, который в нормальной цивилизованной стране должен бы уже давно действовать.