Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж ИКТ

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Китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения и телекоммуникационного оборудования. Работникам, которых в организации насчитывалось около двух тысяч человек, предложено уволиться или перевестись в страны СНГ, пишет «Коммерсант».

При этом офис сохранится номинально, так как компания готова вернуться, как только прекратится конфликт на Украине, приводит издание слова собеседника, близкого к организации. Поставщик также сохраняет в России центры разработок перспективных технологий.

Решение китайского производителя связано с риском вторичных санкций, так как его оборудование можно использовать в госсекторе. Поставки оборудования Huawei сохранятся через параллельный импорт. Однако, по мнению участников телекоммуникационного рынка, продукция может иметь ограничения в работе софта для региона.

Компания сохраняет в России бизнес продаж потребительской электроники, включая смартфоны, ноутбуки, а также мобильные сервисы AppGallery.

Ранее федеральная комиссия по коммуникациям США запретила использование оборудования связи и средств видеонаблюдения производства китайских компаний Huawei и ZTE. Запрет распространяется на продукцию всех дочерних и аффилированных структур двух китайских компаний.