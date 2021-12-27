Handelsblatt: без «Северного потока — 2» ФРГ ждут отключения электричества

Германия нуждается в большом количестве газа, в том числе из России. В случае остановки «Северного потока — 2» поставки голубого топлива могут оказаться недостаточными, из-за чего начнутся перебои с электричеством, заявил обозреватель Юрген Флаугер в статье, опубликованной Handelsblatt.

Журналист отметил , что без достаточно большого количества газа Германия не сможет реализовать энергетический переход, заключающийся в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах и они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что в случае блокировки газопровода Россия станет искать рынки сбыта в Азии, а Германия в этом не заинтересована.

Берлин должен сделать всё возможное, чтобы споры по поводу «Северного потока — 2» не обострились, — указал Флаугер.

Ранее стало известно, что Европа поступает неразумно, препятствуя запуску газопровода «Северный поток — 2», поскольку дополнительные объёмы газа на рынке ЕС снизили бы цену на топливо, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что от ситуации с сертификацией газопровода страдают не только непосредственные покупатели, но и те, кто не хочет приобретать напрямую, например Украина.