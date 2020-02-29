Миллиардеры, вроде основателя Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post Джеффа Безоса, выделяя миллиарды долларов на борьбу с изменением климата, не пиарятся, не занимаются благотворительностью или экстравагантным транжирством, а скорее подают пример решительности власти и бизнес-сообществу. Дело в том, что, если верить оценочному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, деятельность человека является основной причиной метаморфоз с планетой. К участию в спасении климата призывает и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш: «больше всех в планетарном климатическом кризисе повинны богатые страны, а страдают самые бедные и уязвимые».

Ранее Джефф Безос анонсировал на своей странице в Instagram создание фонда Bezos Earth Fund, который будет финансировать проекты учёных и неправительственных организаций, занимающихся борьбой с изменением климата. Поначалу он инвестирует в фонд $10 млрд, а гранты начнёт выдавать уже летом 2020 года.

Amazon заказала 100 тысяч электрофургонов у стартапа Rivian. Первые экологичные машины должны покатиться по дорогам в следующем году. Данная сделка явилась одним из шагов компании в рамках инициативы по борьбе с изменениями климата и снижению уровня вредных выбросов в атмосферу, при этом в планах детища Безоса — довести его до нуля к 2030 году.

Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Главный мотив его инициативы связан с тем, что изменение климата является одним из основных современных вызовов. Так, например, непредсказуемость погодных условий, которая ставит под угрозу производство продовольствия, повышение уровня моря, увеличивающее риск природных катастроф, являются последствиями изменения климата и имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Если не предпринять решительных действий сегодня, то последующая адаптация к изменению климата потребует больших усилий и затрат, полагают в ООН.

В рамках Всемирного экономического форума — 2020 был опубликован ежегодный отчёт о глобальных рисках. В нём впервые эксперты Давоса все топ-5 наиболее заметных рисков, угрожающих планете в перспективе 10 лет, связали с экологическими вызовами.

Дело в том, что проблемы становятся всё более осязаемыми, практическими, связанными с реальными проявлениями, в частности, глобального потепления. Поэтому недавнее решение Джеффа Безоса о выделении $10 млрд на борьбу с ним не стоит рассматривать ни как просто пиар-ход, ни как благотворительность, ни как бесполезное транжирство экстравагантного миллиардера. Эти средства составляют примерно 8% состояния Безоса. Они через специально создаваемый им фонд будут выделяться учёным и организациям, работающим в данном направлении. Марк Гойхман руководитель группы аналитиков ЦАФТ руководитель группы аналитиков ЦАФТ

И дело не только в том, что такие разработки нужны, но могут быть недостаточны для этой глобальной проблемы, отмечает Гойхман. По его мнению, Безос не просто выделяет средства, но и своим примером призывает к соответствующим действиям другие структуры в бизнесе, власти, науке, гуманитарной деятельности.

Джефф Безос Lev Radin/www.imago-images.de/Global Look Press

Таким образом, по словам эксперта, могут быть реализованы возможности человечества в защите от последствий самой же деятельности людей. Это имеет и совершенно практическое значение для мировой экономики и предпринимательства, поскольку масштабные негативные экологические сдвиги сокращают возможности развития, всемирного спроса на товары и услуги, препятствуют реализации продукции бизнеса и пр.

Забота об экологии стала главным модным трендом с 2018 года, а в 2020-м тенденция усиливается, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Подтверждений этому масса, но главное — это нашумевшая история со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, которая выступила с докладом в ООН. Её выступление вызвало огромный резонанс, а люди разделились на два лагеря. Те, кто её поддерживают, и те кто относятся к её словам и вообще её популярности скептически. В этот же период об экологии стали массово заботиться модные бренды одежды и ряд других именитых компаний.

Открытие фондов, поддержка экоактивистов, вложения в проекты, защищающие природу, — это модно, а значит на этой теме можно хорошо попиарить себя и свой бизнес, чем и пользуются такие господа, например, как Безос. Однако в этом нет ничего плохого, скорее наоборот. Если хотя бы часть выделенных денег будет использована не на популяризацию темы экологии, а на реальные проекты, связанные с рекреацией или спасением природных ресурсов, это уже хорошо. Все от этого только выиграют. В целом считаю, что от поднятия хайпа вокруг сохранения природы ничего плохого нет. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum ведущий аналитик Forex Optimum

Однако вопрос не в суммах денежных средств, а в том, как они будут израсходованы и на что, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Огромное количество фондов, которые создаются для борьбы с изменением климата, обычно закрываются так же ярко, как и стартуют, напоминает аналитик. Особенно это касается частных именных фондов, выдающих гранты на исследования, которые тоже зачастую заканчиваются ничем.

Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Как полагает Кричевский, проблема состоит не столько в исследовании изменения климата, сколько в отсутствии желания что-то делать для минимизации негативного эффекта.

Что движет людьми, когда они вкладываются в исследования предмета, который, по большому счёту, уже изучен, объяснить очень трудно. Гораздо больше пользы принесло бы финансирование строительства источников возобновляемой энергии для снижения количества выбросов в атмосферу.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями, сегодня в первую очередь должна быть выстроена системная работа по финансированию именно таких проектов, которые имеют реальную ценность, а не исследований с огромной долей относительности.

И как бы там ни было, любые вклады, подобные безосскому, имеют положительное значение для борьбы с изменением климата, говорит климатолог и официальный представитель России в МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) Сергей Семёнов.

Но деньги можно давать на две вещи. Первая — на внедрение технологий, которые уменьшают выбросы парниковых газов для снижения антропогенного воздействия на климатическую систему Земли путём уменьшения этих выбросов (митигация. — NEWS.ru). Это путь развитых стран, имеющих обязательства по Парижскому соглашению. А есть способ просто вложиться в адаптацию — не сокращать выбросы, смириться с изменением климата и ко всему приспосабливаться. Уменьшать подверженность последствиям, уменьшать уязвимость этими последствиями. Сергей Семёнов климатолог и официальный представитель России в МГЭИК климатолог и официальный представитель России в МГЭИК

Российская Федерация сегодня имеет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов — наша страна должна довести их до 75% от объёма 1990 года. Однако надо сказать, отмечает эксперт, что Россия — очень большая и неоднородная страна как экологически, так и экономически. Поэтому в некоторых регионах можно наблюдать экономически выгодные изменения климата, которые следует целесообразно эксплуатировать (к примеру, освобождение ото льда Севморпути). Но есть и отрицательные последствия — поскольку 63% территории РФ находится в условиях многолетней мерзлоты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом случае под угрозой скоро могут оказаться насыпи железных дорог, фундаменты домов, трубопроводов и технических сооружений. Если мерзлота будет оттаивать, то прочность фундаментов станет уменьшаться. В этой ситуации, отмечает климатолог, потребуются новые «более суровые» строительные нормы и правила, повышающие устойчивость объектов. А для этого, по его словам, понадобятся значительные капиталовложения. Ещё одним ощутимым для РФ последствием изменения климата является наметившийся дефицит пресной воды в южных районах европейской части страны, что усложняет ирригацию на посевных полях. Для преодоления данной проблемы придётся использовать новые технологии, для которых также нужны дополнительные средства.

Поэтому в такой большой стране, как Россия, сегодня необходимо тщательно взвешивать все риски от климатических изменений, заключает эксперт.