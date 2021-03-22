Госрасходы РФ в 2020 году оказались рекордными за постсоветскую историю

https://static.news.ru/photo/8b65cb64-8b61-11eb-965f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы консолидированного бюджета РФ за 2020 год оказались рекордными за всю историю Российской Федерации. Такую оценку дал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

Он анализировал госрасходы в расширенном понимании: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс внебюджетные социальные фонды, сообщает РБК.

По его оценке, расширенные госрасходы в 2020 году достигли 42,15 трлн рублей. Из них расходы федерального бюджета составили 54%, годом раньше эта цифра была 49%.

В процентном отношении к ВВП они составили 39,5% ВВП, что на 5% больше среднего значения за 2011–2019 годы. Отмечается, что такой рекордный рост расходов был обусловлен антикризисной поддержкой экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период коронакризиса выросло число россиян, считающих необходимым увеличить расходы бюджета государства на здравоохранение, образование, пенсии и экологию. Исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) проводилось в конце 2020 года. Были опрошены 6 тысяч жителей РФ в возрасте от 15 до 72 лет, проживающие в 59 регионах страны.