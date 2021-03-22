Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит зарплаты сотрудникам

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Госкорпорация ВЭБ.РФ с 1 апреля изменит условия оплаты труда для всех сотрудников. С персоналом подпишут новые трудовые соглашения.

Размер материальной мотивации сотрудников установят с учётом «дисконта» к оплате труда на аналогичных должностях в коммерческих банках после аудита силами независимой консалтинговой компании, рассказали РБК в госкорпорации. Источник издания уточнил, что размер «дисконта» составит 10%. Ранее журнал Forbes сообщил, что зарплаты сотрудников ВЭБ.РФ сократят на 20%, а бонусные выплаты правлению ограничат пределом в 50 млн рублей в год.

В госкорпорации также сообщили, что «идёт работа по переоценке всего коллектива». Вводится отдельная система оценок для каждой должности, а вознаграждение привязывается к достижению ключевых показателей эффективности (KPI), установленных правительством. Аналогичные изменения должны произойти в контролируемых ВЭБ организациях и других институтах развития.

Средняя численность работников ВЭБ.РФ согласно ежеквартальной отчётности в 2020 году составляла 1370 человек, фонд оплаты труда оценивался в 12,8 млрд рублей. В 2019 году эта сумма составляла 11,4 млрд при средней численности сотрудников 1167 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак займёт должность старшего банкира ВЭБ.РФ.