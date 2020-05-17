Госкомпании предложили перевести в регионы РФ

https://static.news.ru/photo/fc1bbd9c-98e5-11ea-a79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потерявшая во время пандемии коронавируса нового типа прежние объёмы региональная экономика нуждается в срочных и обдуманных решениях считает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Ведомство выявило крайнюю заинтересованность бизнесменов в реформе фискального законодательства.

Наиболее радикальной идей сенаторов можно считать регистрацию крупных госкомпаний в регионах или переезд туда офисов крупных предприятий из Москвы. По мнению политика, мера гарантирует не только приток капитала в субъекты, но и решение вопроса занятости населения.

Кроме того, это сократит миграцию граждан в Москву и Санкт-Петербург, что повлияет и на демографическую карту России и сохранит трудовые ресурсы на местах, пишет «Парламентская газета».

Ещё в 2013 году председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила перевести «Башнефть» — из Москвы в Уфу, «Интер РАО» — в Калининград, «Роснефть» — в Сибирь, офис РЖД и «Ростеха» — на Урал, а «РусГидро» в Красноярск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заработная плата сотрудников нескольких государственных компаний будет привязана к данным о достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Соответствующий законопроект в третьем чтении 1 апреля приняли депутаты Государственной думы РФ.