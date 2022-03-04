Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых кредитных каникулах

Госдума приняла в первом чтении норму, согласно которой граждане России и субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться кредитными каникулами, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Соответствующие положения содержатся в правительственном законопроекте о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, который также приняты в первом чтении, передаёт ТАСС.
Согласно законопроекту, заёмщик, заключивший договор до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу,
Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит ряд законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, они будут касаться амнистии капитала, моратория на проверки МСП и аккредитованных IT-компаний и других вопросов.
Что касается бизнеса, то помимо амнистии капитала и моратория на проверки, у компаний может появиться возможность осуществлять деятельность без продления лицензий. Все существующие меры поддержки при этом будут сохранены, а социальные обязательства государства выполнены. Парламентарий добавил, что единственным возможным ответом на западные санкции является развитие России.