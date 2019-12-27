https://static.news.ru/photo/9993e76a-28c1-11ea-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил. что переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» продлятся ещё день — два.

Переговоры ещё длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам ещё какие-то день-два, — цитирует ТАСС ответ Гончарука журналистам.

Переговоры по соглашению о транзите газа между представителями России и Украины проходят в настоящее время в Вене.

Как писал NEWS.ru, Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Отказ от взаимных претензий стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря. При этом «Газпром», чтобы урегулировать юридические разногласия, заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Украина в ответ должна будет подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.