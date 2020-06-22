Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

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Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.

Голикова назвала достижимым снижение уровня бедности в стране в два раза.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня обрушилась с критикой на россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда. Телеведущая заявила, что помощь нужно оказывать предпринимателям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, а не раздавать деньги «всяким алкоголикам, нищебродам».

NEWS.ru писал, что поправки в Конституцию РФ о минимальном размере оплате труда (МРОТ) защитят наёмных сотрудников от не в меру скупых работодателей. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Михаил Шмаков. По его словам, по действующему законодательству, работающий полную трудовую смену человек не может получать меньше МРОТ, который с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей. Шмаков отметил, что существуют работодатели, которые пытаются всячески обойти закон. Если норму закрепят в Конституции, тогда за нарушение работодатели попадут под преследование по закону.