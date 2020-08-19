«Главный по сториз»: названы самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке

https://static.news.ru/photo/d7480748-e2a3-11ea-9956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный по сториз в компании — производителе смартфонов, работающий удалённо, в августе может зарабатывать более 250 тысяч в месяц. Таким образом, за четыре месяца сезонной работы, на которые рассчитан проект, он может получить более миллиона рублей, следует из результатов исследования, проведённого порталом «Работа.ру».

Инженеру автоматизированного тестирования, который будет заниматься проверкой ПО, написанием автоматизированных тестов и обучением тестированию коллег, готовы платить от 175 тысяч рублей в месяц, а менеджеру по подбору персонала — от 150 тысяч, передаёт RT.

На зарплату до 150 тысяч рублей могут рассчитывать NET-разработчики, более 120 тысяч — технические писатели, пишущие краткую и понятную техдокументацию.

Как писал NEWS.ru ранее, около половины жителей России (48%) готовы брать на себя большую ответственность и усердно трудиться ради большей зарплаты, а вот каждый десятый респондент хочет перейти на удалённую работу. Такие данные приводятся в опросе «Работа в России», который провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).