Глава РСПП объяснил, почему российские компании заморозили инвестпроекты Глава РСПП: российские бизнесмены заморозили инвестпроекты из-за высоких пошлин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесмены приостановили крупные инвестиционные проекты из-за введения пошлин, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Выступая на форуме РБК «Новая экономика», он заявил, что экспортные пошлины были повышены в октябре 2023 года. По его словам, это решение отразилось на предпринимателях, входящих в СЗПК — соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка, — заявил Шохин.

По словам главы союза, в настоящее время РСПП пытается убедить членов российского правительства внести поправки в действующее законодательство о СЗПК. В частности, они предлагают распространить стабилизационную оговорку (сохранение регулярных условий соглашения для инвесторов) на всю фискальную нагрузку. Однако Шохин утверждает, что Министерство финансов РФ пока выступает против данной инициативы.

Как сообщалось ранее, Центробанк России намерен расширить механизм поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, повысится совокупный лимит по механизму поддержки с 288,3 до 320 млрд рублей. Соответствующее решение вступит в силу с 9 января 2024 года.