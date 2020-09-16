Глава Минфина заявил о планах сократить дефицит бюджета

https://static.news.ru/photo/7c18e86a-f82e-11ea-b46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов планирует сократить дефицит бюджета в 2021 году до 2,4% ВВП, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Мы в наших прогнозах постепенно сокращаем объём дефицита бюджета, который будет сокращаться с 4,4% ВВП в текущем году до 2,4% в следующем году, и мы выйдем на траекторию около 1% дефицита от ВВП на период с 2022 года и далее, — цитирует RNS слова министра.

По его словам, ведомство предусматривает рост расходов по сравнению с докризисными планами формирования бюджета в процентном отношении к ВВП. А по итогам 2020 года власти ожидают дефицит бюджета на уровне 4,4% ВВП.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сверстали, учитывая необходимость вернуть экономике страны восстановительный рост. Проект документа полностью учитывает финансирование реализации национальных целей развития и исполнение обязательств в социальной сфере.

Глубина экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ оказалась меньше, чем в других ведущих государствах. В РФ за второй квартал 2020-го снижение ВВП составило 8,5%, в Соединённых Штатах Америки — 9,5%, в еврозоне — 15%. Российская экономика с июня 2020-го медленно восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Но деловая активность пока «приходит в себя» неравномерно, писал NEWS.ru.