Берлину отвели четыре месяца на сертификацию «Северного потока — 2»

Процедура сертификации «Северного потока — 2» должна закончиться до 8 января. Газопровод уже построен, и первая труба уже заполнена газом. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передаёт РИА Новости.

Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру [сертификации] относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января, — цитирует его агентство.

Чижов добавил, что никто не запрещает сделать это и раньше. Это даже будет лучше для конечных потребителей.

Ранее экс-глава польского правительства, европарламентарий Ежи Бузек заявил о последнем шансе Еврокомиссии заблокировать поставки газа по «Северному потоку — 2». По его словам, Федеральное сетевое агентство Германии способно отказать в сертификации газопровода. Также регулятор может выдать временное разрешение.

Ранее читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Россия «оказывает давление» на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности Москвы и зря её критикуют.