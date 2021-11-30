«Газпром» забронировал треть мощности трубопровода «Ямал—Европа»

«Газпром» забронировал на 1 декабря треть мощности трубопровода «Ямал—Европа» в объёме 31,4 млн куб. м., сообщает ТАСС со ссылкой на данные аукциона. Российская компания отказалась бронировать мощности по транзиту газа через Польшу в Европу сразу на весь декабрь, намереваясь пользоваться суточными предложениями.

Всего на аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки. Как отмечается, «Газпром» забронировал на первый день декабря тот же объём, который был выкуплен в ноябре.

15 ноября стало известно, что «Газпром» полностью отказался бронировать мощности по транзиту газа через Польшу в Европу на декабрь и не стал брать дополнительные объемы по транзиту через Украину. Дополнительные мощности транзита через Украину на декабрь предлагались в объёме 9,8 млн кубометров газа в сутки, но также остались невостребованными.

Газопровод Ямал — Европа протяжённостью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Эксперты прогнозировали рост поставок по этому маршруту после планов «Газпрома» начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).