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Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о снижении объемов экспорта газа в 2019 году в страны дальнего зарубежья.

По его словам, в прошедшем году компания поставил на экспорт 236,9 млрд кубометров газа. При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,3% — до 199,2 млрд кубов. В этот объём также входят и поставки в Китай по «Силе Сибири», которые начались 2 декабря, пишет РИА Новости.

Объёмы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды, — сказал Миллер.

По словам главы «Газпрома», в 2019 году вырос экспорт газа в страны ближнего зарубежья и составил 37,7 млрд кубов, что на 2,2% больше, чем годом ранее.

Ранее NEWS.ru писал, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в декабре 2019 года достигла 47,63 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя предыдущего года.