«Газпром» увеличил поставки в Турцию в 2,2 раза

https://static.news.ru/photo/4492fdee-60b7-11eb-bb23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российская сырьевая компания «Газпром» в ноябре 2020 года поставила в Турцию 2,435 млрд кубометров газа (рост в 2,23 раза по сравнению с тем же месяцем 2019-го). Показатель является максимальным с марта 2018-го.

По данным национального агентства Anadolu со ссылкой на Совет по регулированию энергетического рынка республики, импорт голубого топлива увеличился на 32% год к году — до 5,153 млрд куб. м. С 2020-го «Газпром» продал Анкаре 13,229 млрд «кубов», почти нагнав сумму аналогичного периода предыдущего года — 13,312 млрд куб. м за 11 месяцев 2019-го.

Из-за продолжительной засухи в течение последних месяцев доля гидроэлектростанций в производстве энергии упала. Электростанции на природном газе в этот период увеличили производство. Рост потребления топлива на электростанциях и в жилых домах отразился на росте импорта природного газа, — передаёт портал.

Накануне стало известно, что кабмин Украины не намерен восстановить прямой импорт газа из России, рассказал 26 января 2021 года во время заседания Верховной рады премьер-министр страны Денис Шмыгаль. С ноября 2015 года Незалежная прекратила прямые закупки углеводорода из РФ. Их заменили так называемым реверсом из Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская сторона рассчитывает, что страны Евросоюза не поддадутся на уловки Соединённых Штатов и не пойдут на поводу у американских политиков в вопросе завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Завершение проекта укрепит энергобезопасность Европы, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.